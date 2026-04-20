«Ya no está en mis manos»: Dominik Szoboszlai hace unas declaraciones preocupantes sobre la situación de su contrato con el Liverpool

Szoboszlai admite que las negociaciones para renovar su contrato en Anfield no han avanzado. Al internacional húngaro le quedan poco más de dos años de contrato, que vence en 2028. A pesar de su importancia para el equipo, el jugador de 25 años reconoció que las conversaciones no han progresado como se esperaba al final de la temporada 2025-26.

«No ha habido avances reales, así que no puedo decir nada nuevo sobre mi situación contractual», declaró tras la victoria 2-1 del domingo ante el Everton. «Nos quedan muchos partidos y estoy centrado en eso. Como sabéis, mi contrato termina en 2028, así que daré lo mejor cada día y luego ya veremos».