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«Ya no es precisamente joven»: Edin Džeko aún no decide su futuro, y el entrenador del Schalke se pronuncia sobre el veterano delantero tras el ascenso a la Bundesliga
El Schalke se prepara para volver a la Bundesliga
Tras lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol alemán con tres jornadas de antelación, el Schalke ya planea su plantilla para la próxima temporada.
En el centro de estas conversaciones está el futuro de Dzeko, el delantero de 40 años cuyo impacto desde su llegada en invierno ha sido transformador para los “azules reales”.
El internacional bosnio se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición en el Veltins-Arena, demostrando que la edad es solo un número. En nueve partidos con el equipo de Gelsenkirchen, la antigua estrella del Manchester City y del Inter ha participado en nueve goles: seis tantos y tres asistencias. Esto subraya su continua importancia sobre el terreno de juego.
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Baumann da detalles sobre la situación de Dzeko
El director deportivo del Schalke, Frank Baumann, habló en Sky sobre la situación del veterano delantero.
Dejó claro que las conversaciones siguen, pero aún no hay acuerdo sobre si Dzeko liderará la delantera en la Bundesliga la próxima temporada.
«Edin sabe lo que puede dar al equipo y lo que el club le ofrece. Ha reflexionado y quiere jugar, vivir algo positivo y acabar la temporada con un buen momento», añadió.
El impacto de la edad y el Mundial
La directiva del Schalke se pregunta si el delantero de talla mundial jugará hasta los 41 años. Como participará con Bosnia-Herzegovina en el próximo Mundial, el club le dará tiempo para valorar su estado físico y sus objetivos.
«Tiene por delante un Mundial y ya no es el más joven, pero hemos acordado hablar tras la temporada; no pondremos fecha límite», afirmó Baumann.
Además, recordó que el calendario del torneo ya modifica los plazos: «Por el Mundial no estará en el primer día de entrenamiento, así que tenemos tiempo».
- AFP
El compromiso por encima del beneficio económico
Los incentivos económicos no parecen ser el motivo principal de la decisión de Dzeko, y Baumann ha elogiado la integridad del jugador y su deseo de jugar por el escudo. Según se informa, el delantero rechazó ofertas millonarias de clubes europeos de élite para ayudar al Schalke a asegurar su regreso a la máxima categoría del fútbol alemán.
«Lo importante es que vuelve a decidir por convicción, como en invierno», afirmó Baumann. «Rechazó ofertas mucho mejores, como la del París, y optó por jugar por poco dinero en Gelsenkirchen; parece que eso también resulta atractivo».