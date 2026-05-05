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«Ya no depende de nosotros», admite Pep Guardiola, quien reconoce que el Arsenal tiene ventaja en la lucha por el título tras el inesperado tropiezo del Manchester City en un partido con seis goles contra el Everton
Drama en el estadio Hill Dickinson
El City dominaba tras el gol de Doku, pero un error de Guehi permitió a Barry empatar y desatar una segunda parte frenética. Los Toffees sorprendieron a los visitantes al ponerse 3-1 gracias a un segundo gol de Barry y un cabezazo de Jake O'Brien, aprovechando un inusual momento de nerviosismo en las filas del City. Aunque Erling Haaland y un tanto de Doku en el 97 salvaron un punto, el empate devuelve la iniciativa por el título al Arsenal de Mikel Arteta, pese a que el City aún tiene un partido menos.
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La lucha por el título ya no está en manos del City
Al reflexionar sobre la liga, el entrenador del City admitió que la lucha por el título se ha complicado y ahora deben esperar que el Arsenal pierda puntos. Guardiola declaró: «El título ya no está en nuestras manos. Antes del último partido sí lo estaba, tanto para nosotros como para el Arsenal, pero ahora no».
Pese a ello, aseveró: «Nos quedan cuatro partidos en la Premier; el siguiente es contra el Brentford. Son rivales difíciles, veremos qué sucede. Siempre afrontamos los encuentros con confianza».
Una exhibición excepcional
Guardiola analizó el partido, elogió el dominio inicial de su equipo y reconoció las dificultades ante la remontada del Everton en la segunda parte. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Una actuación realmente buena. Jugamos una primera parte excepcional, aunque sufrimos por su juego físico. En la segunda perdimos algo de control, encajamos un gol y ellos remontaron con un estilo muy inglés, muy agresivo en los duelos. Aun así, en general hicimos un gran partido. Es mejor que perder, pero, por supuesto, es mejor ganar, y salimos a por la victoria. Esto demuestra lo que es este equipo».
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Aumenta la presión sobre los rivales
El City debe recuperarse rápido para recibir el sábado al Brentford, que aspira a Europa; solo la victoria mantiene vivas sus opciones de título. El equipo de Guardiola encara cuatro partidos ligueros seguidos y debe vigilar al Arsenal, que visita el West Ham. Tres triunfos le darían el título tras 20 años, así que el City necesita recuperar su solidez defensiva para presionar al líder.