«¡Ya lo he dicho tres veces!»: Erling Haaland responde bruscamente a un periodista tras sentirse frustrado en la entrevista posterior a la victoria del Manchester City

A medida que la entrevista insistía en la dificultad del City para marcar el segundo gol ante los ya descendidos Clarets, la paciencia de Haaland se agotó. Respondió con brusquedad, reiterando que los tres puntos eran lo único que importaba en la recta final.

Frustrado por la repetición de la pregunta, el delantero del City añadió: «No penséis en otros goles, pensad en ganar, como ya he dicho tres veces. Ha sido un buen mes, así que debemos seguir así: primero el Southampton y luego el Everton».

Y añadió: «El 1-0 es increíble. Estoy muy contento. No sé por qué seguís preguntando eso: estoy muy contento. Hemos ganado y hemos sumado tres puntos, y como cantan los aficionados, somos líderes de la liga».

El ambiente se relajó cuando le entregaron el premio al mejor jugador del partido, y él respondió: «Gracias, muchas gracias».