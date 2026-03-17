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Valverde KroosIMAGO / AFLOSPORT
Tobias Empl

Traducido por

Ya le han entregado el Balón de Oro: el Real Madrid ha encontrado en el «jugador más infravalorado del mundo» al digno sucesor de Toni Kroos

Tras su gran actuación contra el Manchester City, Federico Valverde se ha convertido de repente en el centro de todas las miradas como pocas veces antes. El uruguayo es un digno sucesor de Toni Kroos, aunque su estilo de juego sea muy diferente.

Pocas veces ha sido tan fácil responder a la pregunta de quién fue el «jugador del partido» como tras el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City. El capitán del Real Madrid, Federico Valverde (27), había llevado a su equipo a una victoria por 3-0 con tres goles en una sola mitad, lo que le dio al club más laureado de España una excelente posición de partida para el partido de vuelta en Manchester el martes (21:00 h). 

Uno de los primeros en felicitarle puso de manifiesto lo histórica que fue la velada en el Estadio Santiago Bernabéu: poco después del pitido final, Valverde posó junto a José Martínez Sánchez (81), más conocido en España como Pirri, excentrocampista del Real Madrid y actual presidente de honor. Pirri, a quien Valverde entregó sin pensárselo dos veces el trofeo para la foto de recuerdo, fue el último centrocampista del Real Madrid que logró marcar un hat-trick en la máxima competición europea 58 años antes.

  • También llegaron felicitaciones de un exentrenador del Real Madrid. Carlo Ancelotti, que ahora dirige a la selección brasileña, reveló en una entrevista con «Marca» que, tras el partido, le había enviado a su antiguo pupilo —nacido en Montevideo, la capital de Uruguay— un mensaje de texto en tono de broma que decía: «Es una pena que no tengas pasaporte brasileño». 

    Uno de los tres goles, el 3-0 en el minuto 42, tuvo de hecho un aire brasileño. Al igual que el gran Pelé en la final del Mundial de 1958 contra Suecia, Valverde levantó el balón con naturalidad por encima de su rival Marc Guehi y luego remató de volea con precisión al segundo palo. 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Arbeloa se deshace en elogios: «Si hay un jugador que encarna el espíritu del Real Madrid, ese es Fede»

    Comparar a Valverde, que en sus 75 partidos de Champions solo había marcado tres goles, con uno de los mejores de todos los tiempos sería sin duda exagerado. Sin embargo, su compañero Trent Alexander-Arnold también tuvo un superlativo a mano inmediatamente después del pitido final: «Me faltan las palabras. Es, sin duda, el jugador más infravalorado del mundo», declaró el inglés en TNT Sports.

    De hecho, en los últimos años el uruguayo rara vez había estado tan en el punto de mira como la semana pasada. Esto también tiene que ver con su versatilidad y su espíritu de equipo. Valverde es un todoterreno de los de manual, cuenta con grandes cualidades tanto ofensivas como defensivas y, en el conjunto de estrellas del Madrid, siempre se sacrifica por el equipo. No produce en cadena jugadas destacadas como las que hizo contra el ManCity, pero, en realidad, apenas tiene debilidades evidentes. El jugador de 27 años es dinámico, tiene buena técnica, es agresivo en el uno contra uno y, sencillamente, hace muchas cosas bien sobre el terreno de juego. Además, como vicecapitán detrás de Dani Carvajal, también está demostrando cualidades de liderazgo. «Si hay un jugador que encarna el espíritu del Real Madrid, ese es Fede, que lo puede hacer todo», se deshizo en elogios el entrenador Álvaro Arbeloa tras la gala contra el ManCity. 

    Una jugada de hace unos seis años, que no supuso un gol, sino que evitó uno, ya era emblemática de su espíritu de equipo y su indomable voluntad de ganar: allá por la prórroga de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, en el minuto 115, el joven Valverde aceptó una tarjeta roja para evitar el empate de Álvaro Morata, por lo que incluso recibió elogios del propio entrenador del Atlético, Diego Simeone, a pesar de haber sido derrotado.

  • Toni Kroos: «Fede no tiene límites».

    Este jugador de 27 años ha tenido una trayectoria ascendente constante. Hace ya casi diez años, poco después de debutar como profesional en el Atlético Peñarol de Uruguay, fue fichado por el Real Madrid. A diferencia de otros talentos sudamericanos como Vinicius Junior o, más recientemente, Franco Mastantuono, sin embargo, no recibió grandes elogios por adelantado. Valverde tuvo que ganarse primero su puesto, jugó un año en el filial y luego fue cedido al Deportivo de La Coruña durante otra temporada. Desde 2018 forma parte de la plantilla profesional, donde ha aprendido de grandes del centro del campo como Toni Kroos, Luka Modric o Casemiro. Por aquel entonces, el joven y delgado jugador aún recibía el apodo de «El Pajarito». Ahora, como símbolo de su evolución, se le conoce como «El Halcón».

    El final de la carrera de Toni Kroos en 2024, de quien heredó el dorsal número 8, también supuso un paso hacia una mayor responsabilidad. En aquel momento, el alemán lo calificó de «digno sucesor» y le dijo: «Fede no tiene límites hacia arriba».

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    A Valverde le gusta jugar en cualquier posición, pero no le gusta tanto jugar como lateral derecho

    Valverde describió a Kroos como su ídolo, a quien ha «admirado toda la vida». Sin embargo, es un tipo de jugador diferente: más un corredor incansable que un estratega. De lo contrario, a Xabi Alonso difícilmente se le habría ocurrido alinearlo con frecuencia como lateral derecho esta temporada, ante la ausencia de los lesionados Dani Carvajal y Alexander-Arnold. 

    Sin embargo, este jugador, tan dedicado al equipo, se sentía incómodo en esa posición, aunque ya le había tocado desempeñarla varias veces bajo las órdenes del predecesor de Alonso, Ancelotti. «No nací para jugar de lateral derecho», declaró públicamente en otoño. Afirmó que había echado una mano en una situación de emergencia, pero que no se sentía a gusto allí. 

    Aunque Valverde, tras el revuelo causado por sus declaraciones, subrayó que siempre lo daría todo por el equipo independientemente de la posición, se dice que su relación con Alonso no era precisamente la mejor por este motivo. Los medios españoles llegaron incluso a especular que, junto a Vinicius Junior y Jude Bellingham, había sido una de las fuerzas impulsoras detrás de su destitución.

  • Tras el partido contra el Manchester City: Valverde recibe un Balón de Oro «virtual»

    Sin embargo, el hecho de que el uruguayo esté brillando tanto en estos momentos también tiene que ver con Alexander-Arnold. Y es que, desde que el lateral derecho —al igual que el capitán titular, Dani Carvajal— ha regresado tras una larga baja por lesión, Valverde vuelve a jugar principalmente en el centro del campo. Da igual si juega en el centro o más por la banda, a lo largo de un partido se puede encontrar al jugador de 27 años en cualquier parte del campo. 

    Dadas las numerosas bajas del Real Madrid, entre las que se encontraba últimamente Kylian Mbappé (que, sin embargo, podría celebrar su regreso en el partido de vuelta contra el ManCity), Valverde se ve obligado actualmente a asumir aún más responsabilidad, y eso es precisamente lo que está haciendo. Ya antes del duelo contra el ManCity, el centrocampista, que rara vez se lesiona y suele jugar los 90 minutos completos, había marcado en la victoria por 2-1 contra el Celta de Vigo. El fin de semana volvió a marcar en la victoria por 4-1 contra el Elche con un fantástico disparo con efecto que se coló por la escuadra. 

    Casi parece que Valverde, un jugador tan dedicado al equipo, saca el máximo partido a su capacidad goleadora cuando muchas otras estrellas no están presentes. El exentrenador Ancelotti ya había constatado que tiene más potencial ofensivo del que a veces muestra. «Aposté con él a que tenía que marcar diez goles en una temporada. Le dije que, si no lo hacía, devolvería mi licencia de entrenador», reveló la leyenda del fútbol durante la temporada 2022/23, la más prolífica de Valverde hasta la fecha, con un total de doce goles. Este récord pende de un hilo en la temporada actual; de momento, el uruguayo suma siete goles (y doce asistencias) en todas las competiciones.

    Si Valverde sigue así y lleva al Real a uno o incluso varios títulos en esta temporada que, en teoría, ya está echada a perder, sería un hito importante en su carrera. E incluso se especula de repente con otro más: tras el partido de ida contra el ManCity, una reportera de televisión italiana de Prime Video le entregó sin más su móvil con una foto del Balón de Oro, entre las risas del estudio. El auténtico aún está lejos para Valverde, aunque, si sigue así, tampoco es inalcanzable. Sobre todo porque, gracias a él, el Real tiene muchas posibilidades de llegar lejos, al menos en la Liga de Campeones. Y eso es, como es sabido, un criterio importante cuando en invierno se trata del mayor galardón individual del fútbol mundial.

  • Federico Valverde: sus estadísticas en la temporada 2025/26

    Intervenciones40
    Minutos jugados3.361
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    Asistencias12

Preguntas frecuentes

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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