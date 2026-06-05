La inquietud surge de la próxima reunión del consejo de administración, prevista para agosto, que podría ser decisiva para Eberl. En el podcast se afirma que «algunos miembros» del máximo órgano del FC Bayern ya han rechazado la renovación de su contrato.
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«Ya le han dado el visto malo»: ¿corre Max Eberl el riesgo de ser despedido pronto del FC Bayern de Múnich?
Los directivos han dado a Eberl un plazo para seguir en su cargo. Según la revista «Sport Bild», podrá «seguir trabajando con tranquilidad» hasta la reunión.
No obstante, si la directiva lo desaprueba, sus días en Múnich acabarán aunque su contrato venza en 2027. En el fútbol es casi imposible gestionar el día a día sin respaldo futuro.
Se considera «dudoso» que el FC Bayern inicie la temporada 2026/27 con él si no renueva su contrato. Y concluye: «No me imagino que eso tenga sentido. Sería extraño que el director deportivo siguiera trabajando mientras todos saben que pronto se irá».
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Hoeneß será «la pieza clave» para Eberl
Al parecer, el presidente honorario Uli Hoeneß volverá a ser la pieza clave. Sin su respaldo, se dice que Eberl no podrá mantenerse en el cargo. Para conservarlo, deberá luchar de verdad.
Eberl no piensa rendirse y ya lo ha demostrado internamente: necesita presentar resultados deportivos cuanto antes para convencer a los críticos del consejo de supervisión y, por ello, ha activado el “modo lucha”.
Eberl destaca los fichajes acertados
Destaca sus aciertos en el mercado de fichajes, que han mejorado la plantilla del equipo muniqués. En una reunión de febrero resaltó los fichajes de Michael Olise y Luis Díaz, realizados durante su gestión en el club más laureado de Alemania.
Queda por ver si estos aciertos bastarán para convencer a los escépticos del consejo y evitar la eliminación de agosto, en lo que promete ser el tema más interesante del verano futbolístico muniqués.
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Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Harry Kane Delantero Tottenham Hotspur 2023 95 millones de euros Lucas Hernández Defensa Atlético de Madrid 2019 80 millones de euros Luis Díaz Delantero Liverpool FC 2025 70 millones de euros Matthijs de Ligt Defensa Juventus 2022 67 millones de euros Michael Olise Delantero Crystal Palace 2024 53 millones de euros