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«¡Ya he hecho más que suficiente!» - Morgan Gibbs-White admite que «caí en gracia» a Thomas Tuchel y rompe su silencio sobre su exclusión de la selección inglesa para el Mundial
La racha de buena forma no es suficiente para Tuchel
A pesar de sus 25 goles y asistencias en una gran temporada, Gibbs-White se quedó fuera de la lista de Tuchel para el Mundial 2026. El mediapunta del Forest respondió con un gol de falta en el 1-1 ante el Bournemouth, su diana número 18.
Tras el partido, el centrocampista reveló que Tuchel le avisó por teléfono el jueves por la noche. Su exclusión fue una de varias decisiones controvertidas, pues el técnico alemán ha sido criticado por dejar fuera a estrellas consolidadas en favor de su propio estilo táctico.
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Gibbs-White rompe su silencio sobre las «opiniones»
Gibbs-White, con actitud desafiante, declaró: «He hecho suficiente para estar en la convocatoria. Siempre he caído mal a algunos, así que esto solo me servirá para levantarme. Tuvimos una buena conversación. Le respeto [a Tuchel] por llamarme y comunicarme la noticia. Estoy de acuerdo con lo que me dijo. Me alegro de que la temporada haya terminado; ahora me concentraré en el verano».
Su frustración, compartida por la afición del City Ground, se tradujo en cánticos contra el seleccionador inglés. Tras marcar, el propio Gibbs-White señaló el nombre de su camiseta y hizo un gesto a la grada: una clara declaración de intenciones de quien cree que su aportación merecía otro desenlace.
Equilibrio táctico frente al carisma
Tuchel ha defendido su polémico proceso de selección y asegura que el equilibrio posicional fue la principal razón por la que varias estrellas se quedaron fuera. El seleccionador de Inglaterra afirma que sus decisiones se basaron en el hambre de victoria y el entusiasmo, más que en la reputación o las estadísticas individuales. Esta filosofía ha dejado a nombres consolidados como Phil Foden y Cole Palmer junto a Gibbs-White en la playa este verano.
El técnico alemán lo resumió así: «¿Significa esto que los otros jugadores que has mencionado hicieron algo mal? No. Para algunos de ellos, es solo una cuestión de posiciones: también intentamos tener una plantilla equilibrada y no traer a cinco números 10 y hacer que jugaran fuera de su posición, porque ¿a quién le haríamos un favor? ¿Al jugador o a nosotros mismos? No lo creo».
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Los rumores de fichajes amenazan el futuro del Forest
Mientras Gibbs-White asimila su decepción, su compañero en el Forest, Elliot Anderson, protagoniza numerosos rumores sobre su posible traspaso. Anderson se ha convertido en una pieza clave para Tuchel y todo indica que será titular en el debut de Inglaterra ante Croacia. Sin embargo, su futuro en el Forest es incierto y su cláusula de 100 millones de libras no disuade al Manchester City y al Manchester United, que, según los informes, siguen interesados.
El técnico del Forest, Vítor Pereira, habló tras la temporada sobre los rumores que rodean a sus estrellas: «Si me preguntas si se merece jugar en los mejores clubes del mundo, la respuesta es sí. Tiene mucha calidad, es un talento, pero es nuestro jugador y estoy muy contento con él. El mercado es el mercado, no puedo predecir lo que va a pasar. Queremos conservar a nuestros jugadores y fichar a dos o tres para equilibrar la plantilla, pero ya veremos».