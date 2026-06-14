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«¡Ya era hora de que ganáramos!»: Escocia celebra su primer triunfo en la Copa del Mundo en 36 años, y John McGinn revela que se impuso el reto de «no arrepentirse de nada» de camino al estadio
McGinn pone fin a la larga espera de la Tartan Army
Tras una larga espera, Escocia por fin volvió a ganar en un Mundial. El gol de McGinn en el 28’, que enloqueció a la afición en Boston, le dio tres puntos clave ante un combativo Haití. Es la primera vez que Escocia gana en esta competición desde 1990.
El partido fue más funcional que brillante, pero sirvió como declaración de intenciones: los escoceses mostraron la solidez necesaria para evitar un tropiezo. Ahora lideran el Grupo C tras el 1-1 entre Brasil y Marruecos, y tienen una oportunidad real de alcanzar por primera vez los octavos de final.
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La promesa personal que impulsó al autor del gol de la victoria
Al recordar su histórico gol, McGinn reveló que, de camino al estadio, se impuso un reto mental. «Estas oportunidades no se dan a menudo», admitió el jugador de 31 años. «Ya lo hemos dicho en grandes torneos: ¿dimos lo mejor de nosotros? ¿Nos fuimos pensando que podríamos haber hecho más?».
La estrella del Aston Villa continuó: «Eso intenté aportar esta noche. A veces no salieron las cosas, pero me prometí que sería positivo y lo intentaría una y otra vez. Lo intentamos, aunque a veces no salió. Sabíamos que Haití es peligroso y marca mucho, así que nuestro objetivo era mantener la portería a cero, y lo logramos».
Clarke ignora los detalles de estilo y muestra su fortaleza.
El seleccionador celebró el resultado y restó importancia a la falta de puntería en la segunda parte. «Le acabo de decir al capitán, Andy Robertson, que ya era hora de que ganáramos un partido en la fase de grupos», declaró Clarke con una sonrisa.
A pesar del final de infarto, el seleccionador escocés elogió la garra de su zaga. Clarke añadió: «Probablemente hicimos pasar un mal rato a la afición. Todo el mundo decía que había que ganar y hemos ganado. Este equipo sabe sufrir y, si hay que mostrar carácter, también lo hace. Defensivamente han sido excepcionales; con el balón podríamos haber mejorado, pero lo importante es que ganamos».
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Se avecinan pruebas más duras con Brasil y Marruecos a la vista
Aunque siguen las celebraciones, el portero Angus Gunn advierte que deben mejorar. Reconoció que los dos últimos partidos de grupo, ante Marruecos y Brasil, serán más exigentes. «Ha sido difícil. Sabíamos que sería duro, pero confiábamos en nuestra calidad», declaró Gunn.
«No nos podemos conformar con esto; debemos mejorar para los dos próximos partidos, aunque por ahora sumamos tres puntos en el Mundial», añadió. «Al escuchar el pitido final, estaba eufórico. Creí que nos habíamos replegado demasiado, incluso en la primera parte. Tenían dos delanteros muy potentes que nos empujaban hacia atrás. No paraba de gritar a los chicos que se mantuvieran arriba. Estábamos aguantando como podíamos, esperando el pitido final».