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«¡Ya era hora!» - Cole Palmer se pronuncia tras ser nombrado capitán del Chelsea con una preocupante confesión: «Por fin puedo volver a chutar»
Un momento de orgullo para Palmer
En una temporada marcada por importantes cambios en Stamford Bridge, Palmer sumó otro hito a su prometedora carrera al salir al campo como capitán del Chelsea. Ante la indisponibilidad de Reece James y la ausencia de Enzo Fernández por motivos disciplinarios internos, el entrenador Liam Rosenior decidió entregar el brazalete al jugador de 23 años. La decisión dio sus frutos de inmediato, ya que los Blues lograron una contundente victoria por 7-0 que les permitió alcanzar las semifinales de la FA Cup.
Al reflexionar sobre el logro tras el partido, Palmer se mostró claramente conmovido por el gesto de su entrenador. En declaraciones a los medios del club tras el pitido final sobre su capitanía, se le preguntó a Palmer cómo se sentía al llevar el brazalete. «Bien, ha tardado mucho en llegar, pero por fin (risas), fue un momento de orgullo ser capitán y lo disfruté», respondió.
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Un gran avance en el tratamiento de las lesiones
Aunque el nombramiento como capitán acaparó los titulares, Palmer también ofreció información relevante sobre su estado físico. El jugador de 23 años ha sufrido una lesión persistente en la ingle que ha limitado considerablemente sus entrenamientos y minutos de juego durante los últimos meses. Sin embargo, el mediapunta cree que por fin ha superado lo peor de la lesión. «Me siento bien, siento que he dado un giro, por fin puedo volver a disparar y hacer de todo ahora, así que solo queda seguir adelante y rendir», añadió Palmer. Esta revelación supone un gran alivio para la afición del Chelsea, que ha visto a su estrella luchar por mantener su nivel explosivo habitual mientras jugaba con molestias.
Rosenior elogia la valentía técnica
Rosenior no escatimó elogios hacia su nuevo capitán y explicó que Palmer encarna el tipo de liderazgo que quiere inculcar en su plantilla. «Creo que es un paso natural para Cole, teniendo en cuenta en qué momento de su carrera se encuentra», afirmó Rosenior. «Demuestra liderazgo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay jugadores que hablan, que organizan. Lo que hace Cole y cómo lidera es que es muy valiente y se hace cargo del balón en el campo. Y si comete un error, vuelve a coger el balón y mantiene una actitud positiva. Eso refleja lo que quiero en este equipo. Creo que Cole ha liderado al equipo de forma magnífica en el partido de hoy».
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Dar ejemplo en ambos extremos
Más allá de los goles y la creatividad, Rosenior no tardó en destacar el esfuerzo defensivo que Palmer demostró mientras llevaba el brazalete de capitán. En un partido en el que el Chelsea dominó de principio a fin, el capitán no bajó el nivel en defensa. El entrenador añadió: «Cole está contento con ello. Cole es un jugador que, en los momentos importantes, puede decidir un partido. Pero si ves el partido de hoy con Cole o con Joao [Pedro], se están replegando, están corriendo hacia su propia área. Pedro estaba haciendo entradas en su propia área. Hay que volver a lo básico. Creo que los jugadores, en cuanto a los fundamentos del juego de hoy, estuvieron muy, muy bien y Cole predicó con el ejemplo».
Queda por ver si Palmer conservará el brazalete de capitán para el próximo enfrentamiento contra el Manchester City, pero su actuación contra el Port Vale sin duda le ha dado opciones. Con el Chelsea entrando en la recta final de la temporada y una semifinal de la FA Cup en el horizonte, un Palmer en plena forma y con el brazalete de capitán podría marcar la diferencia. La atención se centra ahora en si la estrella inglesa podrá mantener este impulso físico mientras los Blues se preparan para una exigente racha de partidos en abril.