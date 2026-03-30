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«¡Y no quiero verlo enfadado!» - Sam Allardyce deja a Jude Bellingham en el banquillo al revelar su delantera ideal para el Mundial de Inglaterra
Big Sam da la espalda a la superestrella del Real Madrid
En una declaración que sin duda dividirá a la afición, el exentrenador Allardyce ha revelado que Bellingham no formaría parte de su once inicial preferido para el Mundial de 2026. En el podcast «No Tippy Tappy Football» de Footy Accumulators, el técnico de 71 años explicó que preferiría contar con un jugador en mejor forma para ocupar el crucial puesto de creador de juego detrás de Harry Kane.
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Rogers por delante de Bellingham en el sistema de Tuchel
«Yo pondría a Morgan Rogers en el puesto de número 10. Por cierto, es una decisión difícil, porque también están Phil Foden, Cole Palmer y Jude Bellingham», afirmó Allardyce. Su decisión refleja una tendencia cada vez más extendida entre los comentaristas, ya que Alan Shearer también optó recientemente por dejar fuera de su propia alineación prevista a algunas de las estrellas internacionales más consolidadas de Inglaterra.
La línea de ataque propuesta por Allardyce sitúa al astro del Aston Villa, Rogers, en el centro del campo, respaldado por una pareja de extremos veloces. Añadió: «Pondría a Bukayo Saka por la derecha y a Anthony Gordon por la izquierda, con Harry Kane en punta y Rogers en el centro. Pondría a Bellingham en el banquillo, ¡y no quiero verlo enfadado! Creo que Thomas Tuchel es bastante implacable y, si necesita un cambio, lo hará. No le importará la presión que le ejerza la prensa sobre sus selecciones. Hará lo que considere mejor para el equipo».
El dilema de Trent Alexander-Arnold
Aunque a Allardyce no le importa que Bellingham se quede en el banquillo, no le convence en absoluto la decisión de Tuchel de dejar fuera a Trent Alexander-Arnold. La ausencia del defensa del Real Madrid en las últimas convocatorias ha dado mucho que hablar, lo que ha dado lugar a intensas especulaciones sobre su futuro bajo las órdenes del técnico alemán. Allardyce admitió que le desconcierta esta exclusión y señaló la experiencia transformadora del defensa en España como motivo por el que debería formar parte del equipo.
«No acabo de entender que se haya dejado fuera a Trent Alexander-Arnold», dijo Allardyce. «No lo entiendo porque sus cualidades y su experiencia en el Real Madrid lo habrán hecho aún mejor. Cualquiera que pase por el Real Madrid sale reforzado como jugador. Tuvo sus dificultades al principio, pero parece haberse adaptado y ahora juega con regularidad. No se puede ignorar su calidad. Es un poco dudoso en defensa, pero eso ocurre en contadas ocasiones gracias a su calidad».
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La «decisión deportiva» táctica de Tuchel
El debate en torno a Alexander-Arnold se ha avivado tras los rumores de una posible ruptura, aunque Tuchel confirmó que ambos habían hablado directamente e insistió en que la exclusión se debía exclusivamente a una «decisión deportiva». «Sé que deja mucho que hablar dejar fuera a un jugador como Trent», admitió el seleccionador de Inglaterra. «Hablamos por teléfono. Intenté explicarle la situación, pero tiene que aceptarla. Es solo una decisión. Una decisión deportiva y una decisión difícil». A medida que se acerca el Mundial, la selección definitiva de Tuchel sigue siendo uno de los temas más esperados del fútbol internacional.