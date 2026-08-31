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Xabi Alonso resta importancia a las ALARMANTES estadísticas del Chelsea mientras el conjunto blue firma un insólito mínimo histórico en el thriller ante el Brighton
El Chelsea cede el balón, pero asegura los tres puntos
El Chelsea mantuvo su inicio impecable con Alonso con un frenético triunfo por 4-3 sobre el Brighton. El equipo local se disparó hasta una contundente ventaja de 3-0 en apenas 32 minutos gracias a los goles de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro. Sin embargo, su control del partido se aflojó rápidamente, lo que permitió a los hombres de Fabian Hurzeler encontrar el camino de vuelta al encuentro.
Malick Yalcouye marcó para el Brighton, mientras que un gol en propia puerta de Joao Pedro erosionó aún más la ventaja del Chelsea. Cole Palmer devolvió algo de margen con un tanto tardío, pero el Brighton se negó a rendirse, y Pascal Gross recortó de nuevo en el tiempo añadido para preparar un final de máxima tensión. El Chelsea acabó resistiendo para asegurarse los tres puntos, pero los números subyacentes dibujaron una imagen llamativa de las dificultades del conjunto local.
El Chelsea registró una escasa posesión del 25,6 % y completó solo 146 pases, ambos mínimos históricos del club en un partido de la Premier League desde que comenzaron a recopilarse estos datos en la temporada 2003-04, según Opta. Además, su 67 % de acierto en el pase fue su peor registro en un partido de liga en casa desde febrero de 2004 contra el Charlton.
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Alonso pide contextualizar más allá de los números
A pesar de las llamativas anomalías estadísticas, Alonso se negó a entrar en pánico. El técnico del Chelsea argumentó que sus jugadores bajaron de forma natural la intensidad después de establecer una amplia ventaja al inicio, centrando su atención en gestionar el partido en lugar de dominar el balón.
«Sin duda, hay que poner en contexto todos los datos», explicó Alonso a los periodistas después del partido. «A los 30 minutos nos pusimos 3-0, probablemente en ese momento jugamos demasiado con el resultado en lugar de seguir jugando. Así que los datos no son importantes, lo importante es cómo juegas y qué podemos hacer mejor.
«Pero ese enfoque no existe nunca, yo no digo hoy que necesitemos tener un 60 por ciento o un 20 por ciento. Nunca hablo de esas cosas, se trata de cómo preparar el partido, de cómo ser más competitivos. Pero lo bueno es que necesitas adaptarte, incluso durante el partido hay diferentes momentos y algunos momentos los hemos hecho realmente, realmente bien y otros momentos podemos hacerlo mejor».
Descartando la autocomplacencia
El español también rechazó las insinuaciones de una complacencia total, y consideró que la actuación deslavazada forma parte de una curva de aprendizaje natural para su plantilla en desarrollo.
«Es bastante normal», añadió. «Pasa en muchos equipos, en otros equipos que ya han trabajado juntos y que tienen más partidos juntos.
«Normalmente, esta idea de cómo gestionar esos momentos ya está más asentada. Nosotros estamos en este proceso. Así que estoy seguro de que en el futuro podremos gestionarlo mejor porque en la Premier League, incluso al descanso íbamos 3-1 y yo dije: chicos, con 2-0, con una ventaja de dos goles en la Premier League, no está hecho.
«Todavía necesitamos seguir centrados en jugar, marcar goles, defender bien y después podríamos haber marcado el quinto y pasaron muchas cosas en el partido».
- AFP
Los vigentes campeones esperan en el Emirates
El Chelsea afronta el próximo domingo un enorme examen a sus aspiraciones al título cuando visite el Emirates Stadium para medirse al vigente campeón, el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta, que podría adelantar a los Blues en la tercera plaza si vence al Aston Villa el lunes por la noche, planteará un reto táctico considerablemente más exigente.
Alonso es plenamente consciente del salto de calidad y ha prometido un planteamiento diferente contra el Arsenal. «Quiero ganar y haré lo que haga falta para ganar», concluyó el español. «Cada partido puede ser diferente, así que tenemos que prepararnos de la mejor manera y estar listos para cualquier escenario que se nos presente, así que no es que esto [rendimiento] se vaya a repetir contra el Arsenal».
Con el Arsenal probablemente dominando la posesión en su estadio, la nueva capacidad del Chelsea para golpear al contragolpe y soportar una gran presión será puesta seriamente a prueba en el norte de Londres.
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