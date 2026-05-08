Antonio Rüdiger contra Álvaro Carreras. Fede Valverde contra Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé contra un segundo entrenador. ¿Y ahora todos contra todos? La división en el Real Madrid es dramática.
Los medios españoles no dan abasto con sus titulares sensacionalistas. El antiguo FC Hollywood del Bayern de Múnich parece, en comparación, una fiesta infantil. El punto más grave de las ya evidentes grietas se alcanzó cuando, tras una discusión con Tchouameni, Valverde acabó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico.
Al parecer, no hubo forcejeos ni golpes; el líder blanco solo se golpeó la cabeza contra una mesa. Aun así, estos episodios evidencian una grave mala gestión en el club y confirman que algo ha salido muy mal en el Real Madrid.