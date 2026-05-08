Según «Marca», con información de vestuario, la brecha entre varios jugadores del Real Madrid se debe a la dimisión de Xabi Alonso. En octubre, jugadores clave como Vinicius Junior y Fede Valverde mostraron en público su malestar con sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

Sin embargo, otro grupo apoyaba las medidas de Alonso y su decisión de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para ellos, las quejas de Vinicius eran solo una excusa, pues su estatus había cambiado respecto a la era Ancelotti.

Aunque seguía siendo pieza clave, fue suplente en 20 de 33 partidos con Alonso y solo completó 90 minutos en nueve ocasiones, asumiendo más un rol de asistente (10 asistencias). Con Arbeloa ha marcado ocho goles más en diez partidos menos y solo ha sido sustituido tres veces en 23 encuentros.

Uno de esos cambios, considerado humillante por Vinicius, desencadenó el incidente del Clásico a finales de octubre, punto de inflexión de la temporada, según Marca. Jude Bellingham y Eduardo Camavinga compartían la idea de que el método Alonso afectaba negativamente al rendimiento de varios jugadores.

La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado al punto de hacerse los dormidos en las reuniones tácticas o hablar durante sus charlas. Eso provocó el enfado de los defensores del técnico y un arrebato del propio Alonso, que sigue sin club. «No sabía que había venido a una guardería», habría gritado un atónito Alonso.