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Real MadridGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Xabi Alonso estaba indignado: la falta de respeto de algunas estrellas del Real Madrid habría provocado la división en el vestuario

Primera División
Real Madrid
X. Alonso
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
Álvaro Arbeloa
F. Valverde
E. Camavinga
A. Tchouameni
J. Mourinho

El Real Madrid se hunde en el caos antes del Clásico. La temporada terminará sin títulos y, mientras tanto, los compañeros de equipo se pelean. Al parecer, la división viene de hace meses.

Antonio Rüdiger contra Álvaro Carreras. Fede Valverde contra Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé contra un segundo entrenador. ¿Y ahora todos contra todos? La división en el Real Madrid es dramática. 

Los medios españoles no dan abasto con sus titulares sensacionalistas. El antiguo FC Hollywood del Bayern de Múnich parece, en comparación, una fiesta infantil. El punto más grave de las ya evidentes grietas se alcanzó cuando, tras una discusión con Tchouameni, Valverde acabó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico. 

Al parecer, no hubo forcejeos ni golpes; el líder blanco solo se golpeó la cabeza contra una mesa. Aun así, estos episodios evidencian una grave mala gestión en el club y confirman que algo ha salido muy mal en el Real Madrid.

  • Según «Marca», con información de vestuario, la brecha entre varios jugadores del Real Madrid se debe a la dimisión de Xabi Alonso. En octubre, jugadores clave como Vinicius Junior y Fede Valverde mostraron en público su malestar con sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

    Sin embargo, otro grupo apoyaba las medidas de Alonso y su decisión de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para ellos, las quejas de Vinicius eran solo una excusa, pues su estatus había cambiado respecto a la era Ancelotti. 

    Aunque seguía siendo pieza clave, fue suplente en 20 de 33 partidos con Alonso y solo completó 90 minutos en nueve ocasiones, asumiendo más un rol de asistente (10 asistencias). Con Arbeloa ha marcado ocho goles más en diez partidos menos y solo ha sido sustituido tres veces en 23 encuentros.

    Uno de esos cambios, considerado humillante por Vinicius, desencadenó el incidente del Clásico a finales de octubre, punto de inflexión de la temporada, según Marca. Jude Bellingham y Eduardo Camavinga compartían la idea de que el método Alonso afectaba negativamente al rendimiento de varios jugadores.

    La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado al punto de hacerse los dormidos en las reuniones tácticas o hablar durante sus charlas. Eso provocó el enfado de los defensores del técnico y un arrebato del propio Alonso, que sigue sin club. «No sabía que había venido a una guardería», habría gritado un atónito Alonso.

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    Al parecer, algunas estrellas del Real Madrid le han puesto a Álvaro Arbeloa apodos cuestionables.

    Tras perder la Supercopa ante el Barcelona en enero, el Real Madrid destituyó a Alonso, quien promediaba 2,24 puntos por partido y estaba a solo tres unidades del líder. Lo reemplazó Álvaro Arbeloa, entonces técnico del Castilla. 

    Sin embargo, el cambio no surtió efecto: en su debut, los blancos cayeron ante el Albacete, de Segunda, y quedaron eliminados en octavos de Copa. En Champions cayeron en cuartos ante el Bayern, y este domingo, a cuatro jornadas del final, podrían sufrir una humillación en el Clásico: el Barça, once puntos por encima, solo necesita un empate para ser campeón.

    Es un secreto a voces que Arbeloa será destituido al final de la temporada. Según COPE, ha perdido todo el respeto del vestuario. Manolo Lama añade que los jugadores españoles que no cuentan con minutos le apodan «Cono». Un «cono» o «conito». «Mirad a este conito, qué mal lo hace, mirad a este conito, es que no lo pilla», dicen los jugadores en el banquillo a espaldas de Arbeloa. 

  • mourinho(C)Getty Images

    El Real Madrid quiere volver a fichar a José Mourinho como entrenador.

    Tras la dimisión de Alonso y la marcha de Arbeloa, ¿quién puede reconciliar al equipo y motivarlo para que rinda al máximo?

    Últimamente se menciona una y otra vez a José Mourinho en Madrid. Según The Athletic, el regreso del legendario entrenador portugués es la opción preferida del presidente Florentino Pérez. También se ha citado a menudo a Sebastian Hoeneß, del VfB Stuttgart, para sustituir a Arbeloa. 

    Sin embargo, Sky asegura que todo apunta a su regreso. Según esta información, a principios de semana se habría celebrado una reunión entre los responsables del Real Madrid y la representación de Mourinho, y ya habría habido contacto directo con el técnico de 63 años. No obstante, este exigiría «control total» y «gran capacidad de decisión en los fichajes».

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