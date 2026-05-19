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Chelsea Xabi Alonso GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

¡Xabi Alonso es la carta de libertad de BlueCo! Ganadores y perdedores tras el nombramiento, POR FIN, del nuevo entrenador del Chelsea

Winners & losers
Chelsea
X. Alonso
Premier League
E. Fernandez
R. James
FEATURES
Chelsea vs Tottenham

¿Será este el momento en que la suerte del Chelsea cambie bajo la propiedad de BlueCo? A pesar de sus problemas, el club ha logrado un gran golpe al fichar a Xabi Alonso, exentrenador del Real Madrid, de 44 años, para liderar un verano decisivo.

Alonso empezará el 1 de julio con un contrato de cuatro años y el cargo de «director técnico», no de «entrenador». Tendrá más poder que sus antecesores, incluidos los fichajes y las salidas, pues el club londinense abandona su apuesta por la cantera, aún sin resultados firmes.

Su llegada ilusiona a un equipo que, tras perder la final de la FA Cup ante el Manchester City, parecía a la deriva y podría acabar en la mitad de la tabla de la Premier. De la noche a la mañana, hay nuevo impulso y optimismo de cara al trabajo que empieza en los próximos meses.

Algunos en el club se beneficiarán, pero también habrá daños colaterales. GOAL analiza ganadores y perdedores de este trascendental nombramiento.

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: BlueCo

    ¿Cómo ha logrado BlueCo fichar a uno de los entrenadores jóvenes más respetados, pese a que el Chelsea probablemente no alcanzará la Liga de Campeones y marcha hacia la mitad de la tabla en una temporada decepcionante?

    A pesar de la extraña estrategia de fichajes y de la rotación en el banquillo —Alonso es el quinto entrenador en cuatro años—, el prestigio del club parece haber pesado más que las dudas sobre los propietarios.

    Aun así, es un triunfo para Behdad Eghbali, Todd Boehly y su grupo, cuya popularidad entre la afición estaba en mínimos. El anuncio llegó tras perder la final de la FA Cup, cuando cientos de hinchas protestaron en Wembley Way.

    • Anuncios
  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    PERDEDOR: Liverpool

    La ganancia del Chelsea podría ser una pérdida para el Liverpool. Los propietarios, Fenway Sports Group (FSG), han respaldado a Arne Slot durante una difícil defensa del título que podría dejar al equipo fuera de la Liga de Campeones, aunque la leyenda del club, Alonso, está disponible desde enero tras ser destituido por el Real Madrid. La renovación de la plantilla el pasado verano, el bajón de Mohamed Salah, las lesiones y la trágica muerte de Diogo Jota se han citado como atenuantes.

    Aunque el técnico holandés llevó al título liguero en su debut (2024-25), la paciencia se agota. Muchos hinchas esperaban que el holandés fuera reemplazado por su antiguo compañero de mediocampo para la próxima temporada, pero 35 horas después de que el equipo de Slot tocara fondo con la goleada 4-2 ante el Aston Villa, el Chelsea actuó rápido y anunció a Alonso con un contrato de cuatro años, arrebatándoles al técnico de sus sueños.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    GANADOR: Enzo Fernández

    ¿Podría este nombramiento influir en la decisión de Enzo Fernández sobre su futuro? El argentino ha dejado claro que valorará sus opciones este verano, sobre todo si el Chelsea no se clasifica para la Liga de Campeones. Tras poner en duda su continuidad en Stamford Bridge, insinuó su posible fichaje por el Real Madrid en una entrevista en YouTube durante el parón internacional de marzo. Sin embargo, la llegada de Alonso podría cambiar las cosas.

    La llegada del técnico podría convencer al mediocampista de 25 años de quedarse. Según su agente, Javier Pastore, ya hubo conversaciones sobre una renovación que quedaron en pausa hasta después del Mundial. Además, a Enzo le motivaría trabajar con un técnico que fue uno de los mejores centrocampistas de su generación, ha ganado todo y habla español.

    Podría ser el candidato ideal para el papel de Granit Xhaka si Alonso reproduce su táctica del Bayer Leverkusen, actuando como un creador de juego retrasado que une el centro del campo y el ataque alimentando a los centrocampistas adelantados.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    PERDEDOR: Reece James

    Sin embargo, el capitán Reece James quizá no encaje en el esquema de Alonso. Si el técnico español recupera el 3-4-2-1 que triunfó en el Leverkusen, necesitará laterales-extremos, y a sus 26 años queda duda de que James tenga la condición física necesaria.

    Antes era uno de los mejores laterales ofensivos del mundo, pero sus constantes problemas en los isquiotibiales le obligaron a reinventarse como lateral derecho más defensivo y, a veces, centrocampista. Hoy, menos explosivo, se duda de que pueda recuperar ese ida y vuelta por la banda, rol que podría corresponder mejor a Malo Gusto o al próximo fichaje, Geovany Quenda.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    GANADOR: Los aficionados

    Los aficionados del Chelsea aún no se hacen a la idea del fichaje, dada la situación del club.

    El malestar de la afición llevaba tiempo cocinándose y amenazaba con explotar en un motín contra la propiedad, como se vio en las protestas esporádicas contra BlueCo y en la concentración de cientos de seguidores en Wembley Way con una pancarta que pedía «¡Fuera BlueCo! Queremos recuperar nuestro Chelsea».

    La llegada de Alonso, técnico de 44 años, ha calmado a muchos. Su experiencia y su perspicacia táctica pueden unir al grupo y liberar el talento de la plantilla.

    Además, se valora que su cargo sea el de «manager» y no solo «entrenador jefe», lo que le otorgará más influencia que a sus antecesores. Ahora la directiva debe cumplir su promesa y respaldarlo con fichajes de garantías. Ya mostró lo que puede lograr con las herramientas adecuadas en el Leverkusen, donde fichó a Xhaka y otros en 2023 para destronar al Bayern y dar al Werkself su primer título.

    Así, pese a otra campaña decepcionante, los aficionados del Chelsea ven el futuro con optimismo, aunque les espera un verano movido.

  • Gittens-GarnachoGetty/GOAL

    PERDEDORES: Los extremos

    Los extremos del Chelsea desean que Alonso conserve el 4-2-3-1 que usaba en Madrid. Si regresa al 3-4-2-1 que le dio éxito, algunos podrían marcharse.

    Estevao, sin duda, no está en ese grupo: el joven se siente igual de cómodo como “10”, así que podría actuar sin problemas como uno de los dos mediapuntas, probablemente junto a Cole Palmer detrás de Joao Pedro, una dupla prometedora. Quenda, cuyo fichaje ya se acordó con el Sporting de Lisboa, puede jugar como lateral derecho o izquierdo.

    Sin embargo, jugadores como Alejandro Garnacho y Jamie Gittens —fichados el verano pasado por 92 millones de libras (123 millones de dólares) y aún por demostrar su valía— podrían tener los días contados, mientras que la versatilidad de Pedro Neto le permite cubrir emergencias, pero poco más.