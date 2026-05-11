AFP
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Xabi Alonso es el candidato favorito para ser el nuevo entrenador del Chelsea, con el respaldo del grupo propietario del club
BlueCo respalda a Alonso para el cargo en Stamford Bridge.
Alonso es el candidato favorito para entrenar al Chelsea, lo que sugiere que el club le cederá más poder en los fichajes. Según «The i», los Blues muestran gran interés en el ex técnico de Bayer Leverkusen y Real Madrid, quien se muestra abierto a llegar a Stamford Bridge pese a las dificultades de sus antecesores, Enzo Maresca y Liam Rosenior.
Aunque el Chelsea también considera a Marco Silva (Fulham) y a Andoni Iraola (Bournemouth), pronto agente libre, Alonso cuenta con el respaldo de la propiedad y su fichaje sería un golpe de efecto, pues es uno de los técnicos más cotizados. Además, se le menciona como alternativa si Arne Slot dejara el Liverpool, aunque por ahora el club inglés planea retenerlo para la próxima temporada pese a la reciente caída del equipo.
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El efecto dominó de la transferencia
El fichaje de Alonso probablemente provocará un verano de gran actividad, pues el club adaptará la plantilla a su visión táctica. A diferencia de Rosenior, surgido del grupo BlueCo, Alonso podrá exigir perfiles concretos. Esto indica que la directiva del Chelsea prioriza la experiencia técnica del entrenador sobre la estructura corporativa, en su intento por regresar a lo más alto de la Premier League.
El club valoró otras opciones y Cesc Fábregas sigue siendo popular entre la afición, pero se espera que permanezca en el Como al menos una temporada más. Así, la carrera se reduce a tres candidatos: Alonso, Silva e Iraola. Aunque Iraola sigue siendo fuerte, Alonso se ha convertido en la opción preferida para iniciar una nueva era en Stamford Bridge.
Conflictos internos y problemas en la plantilla
La salida de Maresca se produjo tras rumores de tensiones con la directiva por fichajes. Se menciona que podría reemplazar a Pep Guardiola si el catalán deja el Manchester City al final de la temporada. Este historial de roces ha llevado al Chelsea a replantearse su búsqueda de un técnico de renombre.
Además, el futuro de Enzo Fernández y Cole Palmer genera dudas, pues los veteranos perderían bonificaciones si no juegan la Champions. Pese a sus objetivos de fichaje, como Elliot Anderson —también pretendido por City y United—, todo parece poco realista mientras el club siga en crisis institucional.
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¿Y ahora qué?
La final de la FA Cup del sábado brinda al Chelsea su última oportunidad de redimirse en una temporada decepcionante, pero lo que está en juego supera un simple título. Tras el astronómico gasto en fichajes de Todd Boehly y la enorme masa salarial, los Blues no pueden permitirse otro año fuera de la Liga de Campeones. Por eso, elegir al próximo entrenador es crucial.