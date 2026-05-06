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Wojciech Szczesny rechaza una oferta de fichaje de un rival de La Liga y renueva su compromiso con el Barcelona
Szczesny rechaza la oferta de ser titular en otro equipo
Szczesny cumplirá el año que le resta de contrato con el Barcelona, lo que pone fin a los rumores sobre su salida este verano. Según Mundo Deportivo, el portero polaco recibió una oferta de un equipo de La Liga que le garantizaba la titularidad por dos temporadas.
Sin embargo, el guardameta de 36 años ha rechazado la propuesta de un equipo no revelado para seguir en el Barça, aunque eso implique ser suplente si llega Alex Remiro de la Real Sociedad.
- AFP
Dar prioridad a la felicidad antes que al tiempo
Tras retirarse en verano de 2024 tras su salida de la Juventus, el Barcelona convenció a Szczesny para que volviera a jugar tras la grave lesión de Marc-André ter Stegen. Ahora, el veterano guardameta prioriza su felicidad personal y familiar sobre el dinero o los minutos de juego.
Su profesionalidad y liderazgo le han valido una ampliación de contrato hasta 2027, y ya se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y el respeto de sus compañeros.
Un mentor para la próxima generación
Uno de los motivos principales por los que Szczesny quiere quedarse es su relación con los jugadores más jóvenes, sobre todo con el nuevo portero titular del Barça, Joan García. El veterano polaco se ha convertido en un mentor inestimable para el guardameta de 25 años, que, según se dice, valora cada consejo del exjugador del Arsenal y la Roma como una lección clave para su crecimiento.
Flick valora la experiencia que Szczesny aporta a una plantilla muy joven, y el portero cree que puede seguir ayudando con su liderazgo aunque juegue menos.
- Getty Images Sport
El factor familiar en Barcelona
Más allá del fútbol, la decisión de Szczesny se debe a lo bien que su familia se ha adaptado a Barcelona. Su hijo Liam, de siete años, juega en las categorías inferiores del club, y su hija pequeña ya está integrada en la guardería del barrio.
Además, su esposa Marina, cantante profesional, ha montado su propio estudio de grabación en la ciudad, donde planea colaborar con otros artistas. Estas profundas raíces en la capital catalana hacen que mudarse a otra ciudad española resulte poco atractivo y consolidan su compromiso con el proyecto blaugrana hasta el final de su contrato.