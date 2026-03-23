William Saliba se retira de la selección francesa apenas un día después de la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup

Saliba se ha convertido en un fijo en la selección francesa desde que debutó contra Costa de Marfil en marzo de 2022, acumulando 31 partidos internacionales durante ese periodo. Sin embargo, las lesiones recurrentes han frenado en ocasiones su trayectoria en la escena internacional. Para Deschamps, estos amistosos contra Estados Unidos son una preparación vital para el Mundial de 2026, donde Francia competirá en el Grupo I junto a Noruega y Senegal. Con el torneo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico está ansioso por evaluar la profundidad defensiva, y la baja de Saliba permite al equipo técnico observar la integración de Lacroix frente a rivales sudamericanos de élite.