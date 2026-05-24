William Saliba admite que el PSG «sigue dando miedo», pero la ambiciosa estrella del Arsenal confía en que «la mejor defensa» silenciará a Ousmane Dembélé y compañía

Saliba afirmó que el primer título liguero del Arsenal bajo Arteta es solo el inicio para la plantilla. El defensa admitió la amenaza ofensiva del PSG, con jugadores como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

«Significaría mucho», declaró Saliba a The Standard. «Es mi primer título de la Premier y estoy contento, pero no satisfecho; quiero más. La semana que viene tenemos una gran oportunidad en la Champions y debemos darlo todo».

«El año pasado daban miedo y este año siguen dando miedo, así que nada ha cambiado. Sabemos que para ganarles debemos dar el 100 %. Tenemos la mejor defensa de la temporada y, cuando eres el mejor, quieres medirte a los mejores. Por eso estamos contentos de enfrentar a delanteros así el sábado y espero que ganemos esa batalla».