¡Will Still tiene un nuevo trabajo! El entrenador de 33 años regresa a la Ligue 1 seis meses después de ser destituido en el Southampton

La reputación de Still en Francia se forjó durante su etapa en el Reims, donde se consolidó como uno de los entrenadores jóvenes más destacados de Europa. A pesar de su paso fallido por la Premier League, el Auxerre no dudó en ficharlo, consciente de su prestigio en la Ligue 1. El presidente del Auxerre, Baptiste Malherbe, expresó su confianza en el nombramiento tras el anuncio del club.

«En nombre de todos los que formamos parte del AJ Auxerre, doy la bienvenida a Will Still y le deseo mucho éxito en el proyecto del club», declaró en la página web oficial del club. «Todos los recursos del AJA se unirán para apoyarle, de modo que pueda cumplir con éxito su misión y continuar con el progreso deportivo del club. ¡Bienvenido, Will!».







