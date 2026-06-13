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¡Will Still tiene un nuevo trabajo! El entrenador de 33 años regresa a la Ligue 1 seis meses después de ser destituido en el Southampton
Still inicia una nueva etapa en el Auxerre
El Auxerre ha anunciado la contratación de Still como nuevo entrenador del primer equipo tras la salida de Christophe Pelissier. El técnico, de 33 años, ha firmado un contrato de dos años, con opción a una temporada más, y se hará cargo del equipo desde el inicio de la pretemporada. Con este fichaje, Still regresa a un entorno que conoce en la Ligue 1 tras su paso por el Southampton, donde fue destituido a finales del año pasado. Llega al Stade Abbe-Deschamps en un momento en el que el Auxerre busca consolidarse en la máxima categoría del fútbol francés.
La directiva del Auxerre da la bienvenida a su nuevo entrenador
La reputación de Still en Francia se forjó durante su etapa en el Reims, donde se consolidó como uno de los entrenadores jóvenes más destacados de Europa. A pesar de su paso fallido por la Premier League, el Auxerre no dudó en ficharlo, consciente de su prestigio en la Ligue 1. El presidente del Auxerre, Baptiste Malherbe, expresó su confianza en el nombramiento tras el anuncio del club.
«En nombre de todos los que formamos parte del AJ Auxerre, doy la bienvenida a Will Still y le deseo mucho éxito en el proyecto del club», declaró en la página web oficial del club. «Todos los recursos del AJA se unirán para apoyarle, de modo que pueda cumplir con éxito su misión y continuar con el progreso deportivo del club. ¡Bienvenido, Will!».
Vuelve un entrenador con experiencia en la Ligue 1
El ascenso de Still en el fútbol ha sido meteórico. Tras dirigir a Lierse SK y Beerschot VA en Bélgica, fichó por el Reims y, a los 30 años, se convirtió en el entrenador más joven de las cinco grandes ligas europeas.
Su mayor logro llegó en el Reims: con un pressing intenso encadenó 19 partidos sin perder, la sexta racha más larga de la historia de la Ligue 1. Clasificó al equipo 11.º en 2022-23 y 9.º al año siguiente. Esos resultados le llevaron al Lens y, tras mantener el nivel, aceptó el reto de dirigir al Southampton inglés.
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Construyendo el futuro de Auxerre
Still empezará a preparar la temporada 2026-27 y a poner en práctica su característico estilo de alta intensidad. Además, se centrará en incorporar jugadores, pues el Auxerre confía en que su experiencia y su táctica refuercen la plantilla y permitan al club aspirar a más que evitar el descenso, tras acabar quinceavo la pasada campaña.