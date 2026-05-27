West Ham emite un comunicado sobre Nuno Espíritu Santo tras una reunión clave por el descenso de la Premier League

West Ham ha emitido un comunicado oficial para aclarar el futuro de Nuno: seguirá como entrenador la temporada 2026-27. A pesar de terminar 18.º en la Premier League, la directiva, tras una reunión esta semana, mantiene su confianza en el técnico portugués. La decisión llega tras una temporada difícil en el London Stadium, pero la directiva considera que el técnico de 52 años mostró suficiente mejora en la segunda parte del curso para liderar el regreso a la máxima categoría.

El comunicado afirma: «El descenso no era el resultado que nadie en West Ham United deseaba cuando comenzó la temporada de la Premier League en agosto. A todos los que amamos este club nos duele y el dolor perdurará. Como junta directiva, reconocemos que nuestra temporada no ha sido lo suficientemente buena. Sabemos que vosotros, los aficionados, habéis apoyado al equipo constantemente y que vuestra lealtad no se refleja en nuestra posición final. Entendemos la frustración que muchos sentís por la dirección que ha tomado el club en los últimos años.

Aunque el descenso no era lo que queríamos, ahora debemos mirar hacia adelante. La Junta Directiva revisará todos los aspectos del club para asegurar que, cuando regresemos a la Premier League en agosto de 2027, seamos un West Ham United mejor, dentro y fuera del campo. La gestión deportiva es nuestra prioridad y la planificación de la próxima temporada comenzó tan pronto como sonó el pitido final el domingo. Esta semana nos reunimos con el entrenador Nuno Espíritu Santo y confirmamos su compromiso con el club, y el nuestro con él».



