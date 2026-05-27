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West Ham emite un comunicado sobre Nuno Espíritu Santo tras una reunión clave por el descenso de la Premier League
El West Ham mantiene a Nuno pese al descenso.
West Ham ha emitido un comunicado oficial para aclarar el futuro de Nuno: seguirá como entrenador la temporada 2026-27. A pesar de terminar 18.º en la Premier League, la directiva, tras una reunión esta semana, mantiene su confianza en el técnico portugués. La decisión llega tras una temporada difícil en el London Stadium, pero la directiva considera que el técnico de 52 años mostró suficiente mejora en la segunda parte del curso para liderar el regreso a la máxima categoría.
El comunicado afirma: «El descenso no era el resultado que nadie en West Ham United deseaba cuando comenzó la temporada de la Premier League en agosto. A todos los que amamos este club nos duele y el dolor perdurará. Como junta directiva, reconocemos que nuestra temporada no ha sido lo suficientemente buena. Sabemos que vosotros, los aficionados, habéis apoyado al equipo constantemente y que vuestra lealtad no se refleja en nuestra posición final. Entendemos la frustración que muchos sentís por la dirección que ha tomado el club en los últimos años.
Aunque el descenso no era lo que queríamos, ahora debemos mirar hacia adelante. La Junta Directiva revisará todos los aspectos del club para asegurar que, cuando regresemos a la Premier League en agosto de 2027, seamos un West Ham United mejor, dentro y fuera del campo. La gestión deportiva es nuestra prioridad y la planificación de la próxima temporada comenzó tan pronto como sonó el pitido final el domingo. Esta semana nos reunimos con el entrenador Nuno Espíritu Santo y confirmamos su compromiso con el club, y el nuestro con él».
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La junta destaca la mejora en las estadísticas
En su comunicado, la directiva del West Ham destacó la mejora del equipo desde principios de año. El club señaló que su promedio de puntos por partido en los últimos 17 encuentros habría sido suficiente para clasificar entre los primeros puestos, lo que muestra que el equipo encontró su identidad bajo Nuno.
El comunicado oficial añadía: «Nuno está motivado para devolver al West Ham a la máxima categoría en su primer intento. Ese es el objetivo. Ya logró 99 puntos y el título con el Wolverhampton en la Championship en 2018.
«Aunque el resultado del domingo fue doloroso, la Junta Directiva ve una mejora general en los últimos meses y quiere que Nuno la siga impulsando. Los 25 puntos obtenidos en los últimos 17 partidos de la Premier League (1,47 por encuentro) nos habrían ubicado en séptimo lugar. La mejora en mentalidad y cohesión desde enero confirma que es el técnico idóneo para liderarnos».
Se anuncia una rebaja en el precio de los abonos
El West Ham ha anunciado que bajará los precios de los abonos para la próxima temporada en la Championship. En un comunicado afirmó: «Debemos reparar la relación con nuestra afición. Queremos un club que escuche y se comunique con claridad». Nuestro nuevo director ejecutivo interino, Karim Virani, se ha reunido varias veces con el Consejo Asesor de Aficionados (FAB) en sus primeras semanas.
Nos comprometemos a escuchar a los aficionados y a respaldar sus opiniones con acciones reales y significativas, empezando por reducciones de hasta un 30 % en todos los abonos de temporada para el próximo curso.
«Entendemos que ha sido un momento complicado para los aficionados del West Ham United y asumimos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Juntos devolveremos al club al lugar que le corresponde. El trabajo ya ha comenzado».
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División interna sobre la orientación de la gestión
El club mostró unidad en su comunicado, pero talkSPORT revela que los propietarios debatieron. Daniel Kretinsky, segundo accionista, defendió la continuidad, mientras que David Sullivan se mostró abierto a un cambio.
Pese a ello, Nuno mantiene su compromiso y está motivado para revertir la actual campaña.