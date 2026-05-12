AFP
Traducido por
Wesley Sneijder insiste en que José Mourinho es el entrenador «ideal» para enderezar al Real Madrid y se pronuncia sobre la petición para que se vaya Kylian Mbappé
La gestión del equipo por parte de Mourinho, la clave del éxito
Sneijder, que ganó el triplete con Mourinho en el Inter, lo define como el candidato «perfecto» para el banquillo del Real Madrid. El holandés destaca la habilidad del técnico de 63 años para gestionar un vestuario moderno.
Dado que Mourinho negocia su regreso al club, el respaldo de Sneijder refuerza esa opción.
- Getty Images
La principal cualidad de Mourinho
«Solo trabajé con él un año, pero lo que aprendí fue increíble. Sabe dirigir un equipo, esa es su gran cualidad», declaró Sneijder a Hard Rock Bet.
Dirigir el fútbol moderno implica más que elegir un once, pues las plantillas pasaron de 23 a 30 jugadores y todos requieren atención.
Cómo lidiar con los egos de Mbappé y Vinícius
El Real Madrid busca equilibrar a estrellas como Vinicius Junior y Kylian Mbappé, tarea para la que, según Sneijder, Mourinho está capacitado.
El holandés insiste en que el club necesita un técnico de gran envergadura para ganarse el respeto de personalidades tan fuertes. «El Real Madrid necesita un gran entrenador y un técnico capaz de controlar a jugadores increíbles con personalidades muy fuertes. Creo que él es la persona ideal para ese puesto ahora y deben ficharlo. Si lo fichan, será una decisión muy acertada», añadió Sneijder.
- Getty
Reacciones ante la petición para que Mbappé abandone el club
Sneijder defendió a Mbappé pese a las peticiones de algunos aficionados madridistas para que se marche.
«Probablemente algunos ni siquiera saben lo que están firmando. Pero al final, él también fue muy importante para el equipo. Marcó muchos goles y hubo un periodo en el que fue el pilar del Real Madrid cuando hubo lesiones y problemas con Vinicius Junior; por ejemplo, él siempre estuvo ahí», afirmó Sneijder.
Sin embargo, criticó su actitud: «Se fue de vacaciones en vez de quedarse con el equipo. Eso no está bien, sobre todo si el Barcelona puede ser campeón en el Clásico. Eso duele a la afición. Hay que estar con el equipo», afirmó con dureza.