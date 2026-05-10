Wayne Rooney revela que Tom Brady influyó en su salida del Birmingham: el exdelantero del Manchester United duró solo 83 días en el cargo antes de ser destituido

Rooney ha roto su silencio sobre su turbulenta etapa como entrenador de los Blues. Nombrado el 11 de octubre de 2023, el ex capitán de Inglaterra solo estuvo al frente del equipo 83 días antes de ser destituido el 2 de enero de 2024. Llegó con el equipo sexto en la Championship, reemplazando a John Eustace en una decisión muy controvertida. Llegó con la misión de imponer un fútbol atractivo y «sin miedo», como exigía la nueva propiedad, pero pronto vio que la plantilla no estaba preparada para tal cambio, lo que derivó en una racha de solo dos victorias en 15 partidos.