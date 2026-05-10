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Wayne Rooney revela que Tom Brady influyó en su salida del Birmingham: el exdelantero del Manchester United duró solo 83 días en el cargo antes de ser destituido
La verdad detrás de la salida del Birmingham City
Rooney ha roto su silencio sobre su turbulenta etapa como entrenador de los Blues. Nombrado el 11 de octubre de 2023, el ex capitán de Inglaterra solo estuvo al frente del equipo 83 días antes de ser destituido el 2 de enero de 2024. Llegó con el equipo sexto en la Championship, reemplazando a John Eustace en una decisión muy controvertida. Llegó con la misión de imponer un fútbol atractivo y «sin miedo», como exigía la nueva propiedad, pero pronto vio que la plantilla no estaba preparada para tal cambio, lo que derivó en una racha de solo dos victorias en 15 partidos.
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Exigencias poco realistas de Wagner y Brady
En declaraciones a The Overlap, Rooney admitió que la llegada de Brady, siete veces campeón de la Super Bowl, generó una enorme presión por ofrecer un fútbol espectacular y con resultados inmediatos. Sin embargo, el entrenador reconoce que los propietarios ignoraron sus primeras advertencias. «Desde que llegué al Birmingham, sabía que se avecinaban grandes cambios con la llegada de Tom Wagner y Tom Brady», afirmó. «Lo decepcionante del caso de Birmingham es que, tras dos o tres partidos, fui a ver a los propietarios y les dije: "Estos jugadores no pueden jugar como ellos querían". Me aconsejaron que siguiera así y, al final, perdí mi trabajo por hacerlo».
Pagar el precio de un choque de estilos
Aunque sabía que recuperar el estilo pragmático de Eustace detendría la caída, la directiva se opuso. «Quería volver a hacer lo que hacía John Eustace, que daba resultados», admitió Rooney. “Hasta que no pudiera sacar a algunos jugadores y traer a otros capaces de hacerlo, ya veía lo que se avecinaba. Se mostraron inflexibles en que siguiera haciendo lo mismo, y entonces perdí mi trabajo. Mirando atrás, debí hacer lo que creía correcto en lugar de dejarme influir por los propietarios; al final, eso me costó el puesto”.
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¿Qué ha pasado desde entonces?
Tras la marcha de Rooney, los malos resultados del Birmingham City provocaron su descenso de la Championship a la League One. Sin embargo, los Blues regresaron a la segunda división tras una sola temporada y han terminado décimos este curso. Mientras tanto, Rooney dirigió al Plymouth Argyle, pero fue destituido el 31 de diciembre de 2024 tras otro periodo sin éxito, lo que pone en duda su futuro como entrenador.