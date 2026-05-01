Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Wayne Rooney recuerda una anécdota sobre Zlatan Ibrahimovic para advertir a Virgil van Dijk: «La edad» ya le pesa, le dice al capitán del Liverpool

V. van Dijk
W. Rooney
Z. Ibrahimovic
Manchester United
Liverpool
Premier League
M. Salah

Wayne Rooney advirtió a Virgil van Dijk y Mohamed Salah de que «la edad afecta a todos», pues ya se acercan al final de sus carreras en Anfield. El ex capitán del Manchester United recordó que, incluso los líderes más destacados, ven mermado su rendimiento físico al pasar de los 30.

  • La inevitabilidad del tiempo

    Rooney, leyenda del United, afirma que las estrellas del Liverpool Van Dijk y Salah muestran signos de desgaste físico. Rooney advierte que, pese a los 51 partidos de Van Dijk esta temporada, ambos muestran un rendimiento inferior al de temporadas pasadas y eso dificulta que los jóvenes asuman liderazgo.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICO MADRIDAFP

    Aceptar el declive

    En «The Wayne Rooney Show», el exdelantero inglés comparó su carrera con la actual situación de los líderes del Liverpool. Dijo: «Desde el inicio de la temporada he advertido que la edad afecta a todos y las piernas ya no responden. Creo que eso le ha pasado a Salah este año y Virgil van Dijk no ha sido el mismo. Son los líderes del vestuario, así que es difícil para los demás salir y dejar huella o asumir el mando. No creo que Van Dijk se vaya, pero ya has visto a jugadores que se quedan demasiado tiempo».

  • La lección de Ibrahimovic

    Rooney recordó su salida de Old Trafford a los 31 años y, con la llegada de Zlatan Ibrahimovic, explicó lo difícil que es aceptar un papel secundario. «Lo más difícil para un jugador es darse cuenta de que ya no está al mismo nivel. A mí me pasó cuando llegó Zlatan y yo no jugaba, así que me fui. Lo acepté», añadió.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Un capítulo final decisivo

    El Liverpool afronta las últimas semanas de la temporada mientras integra a su nuevo director y se prepara para despedir a Salah, quien sigue lesionado pero podría regresar para una despedida a lo grande. Este domingo 3 de mayo se mide al United en un duelo de alto voltaje en la Premier, donde la solidez defensiva de Van Dijk será clave. Con la era post-Salah ya en marcha, la pregunta es si los veteranos como el central holandés se adaptarán o si hará falta una mayor renovación de la plantilla para mantener la competitividad.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV