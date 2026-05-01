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Wayne Rooney recuerda una anécdota sobre Zlatan Ibrahimovic para advertir a Virgil van Dijk: «La edad» ya le pesa, le dice al capitán del Liverpool
La inevitabilidad del tiempo
Rooney, leyenda del United, afirma que las estrellas del Liverpool Van Dijk y Salah muestran signos de desgaste físico. Rooney advierte que, pese a los 51 partidos de Van Dijk esta temporada, ambos muestran un rendimiento inferior al de temporadas pasadas y eso dificulta que los jóvenes asuman liderazgo.
- AFP
Aceptar el declive
En «The Wayne Rooney Show», el exdelantero inglés comparó su carrera con la actual situación de los líderes del Liverpool. Dijo: «Desde el inicio de la temporada he advertido que la edad afecta a todos y las piernas ya no responden. Creo que eso le ha pasado a Salah este año y Virgil van Dijk no ha sido el mismo. Son los líderes del vestuario, así que es difícil para los demás salir y dejar huella o asumir el mando. No creo que Van Dijk se vaya, pero ya has visto a jugadores que se quedan demasiado tiempo».
La lección de Ibrahimovic
Rooney recordó su salida de Old Trafford a los 31 años y, con la llegada de Zlatan Ibrahimovic, explicó lo difícil que es aceptar un papel secundario. «Lo más difícil para un jugador es darse cuenta de que ya no está al mismo nivel. A mí me pasó cuando llegó Zlatan y yo no jugaba, así que me fui. Lo acepté», añadió.
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Un capítulo final decisivo
El Liverpool afronta las últimas semanas de la temporada mientras integra a su nuevo director y se prepara para despedir a Salah, quien sigue lesionado pero podría regresar para una despedida a lo grande. Este domingo 3 de mayo se mide al United en un duelo de alto voltaje en la Premier, donde la solidez defensiva de Van Dijk será clave. Con la era post-Salah ya en marcha, la pregunta es si los veteranos como el central holandés se adaptarán o si hará falta una mayor renovación de la plantilla para mantener la competitividad.