Wayne Rooney nombra los dos clubes en los que se incorporaría como segundo entrenador, mientras la leyenda del Manchester United deja la puerta abierta a su regreso al mundo del entrenamiento

Rooney vio cómo se planteaba un puesto en Old Trafford después de que Ruben Amorim fuera relevado de sus funciones a principios de 2026. Las riendas pasaron inicialmente a Darren Fletcher de forma provisional y luego a Michael Carrick de forma interina.

Conoce bien a estos dos excentrocampistas del United y, cuando le preguntaron en The Wayne Rooney Show si aceptaría una invitación para formar parte del cuerpo técnico de los Red Devils, respondió: «Por supuesto que sí. No hay que pensarlo dos veces. Por cierto, no estoy suplicando que me den un trabajo. Solo quiero que todo el mundo sepa que, si me lo pidieran, por supuesto que aceptaría. Lo más importante es nombrar al entrenador».

Aunque Rooney ha tenido dificultades como entrenador, ha asumido trabajos difíciles. Todavía tiene tiempo para hacerlo bien y aprovechar al máximo su amplia experiencia.

Otro antiguo compañero, el exdefensa del United Wes Brown, cree que no hay que descartar un emotivo regreso al Manchester United. Rooney podría convertirse en entrenador de los Red Devils en algún momento.

Brown respondió a GOAL cuando se le preguntó si Rooney tenía madera para ese puesto: «Cuando te conviertes en entrenador, tu sueño es dirigir un gran club. Si se presenta esa oportunidad, estoy seguro de que cualquiera la aprovecharía. Todavía es un novato en el mundo del entrenamiento y sigue aprendiendo el oficio, pero siempre ha querido ser entrenador. Tendremos que ver cómo le va en Plymouth».

Añadió sobre dar más pasos en el camino hacia el «Teatro de los Sueños»: «Normalmente das diferentes pasos y avanzas poco a poco. Es como cualquier exjugador que haya jugado en el United y que ahora sea entrenador, ese sería el trabajo soñado».