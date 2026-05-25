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Wayne Rooney elige a Viktor Gyokeres como el «fichaje de la temporada» de la Premier League tras el triunfo del Arsenal en la liga
El impacto de Viktor Gyokeres
El domingo, el Arsenal acabó con más de veinte años de espera y ganó la Premier League, siete puntos por encima del Manchester City de Guardiola. A pesar de los más de 250 millones invertidos en fichajes como Zubimendi o Eze, Rooney afirma que Gyokeres fue clave.
El delantero de 27 años llegó en la renovación veraniega del Emirates, superó un inicio complicado y se convirtió en la punta de lanza del equipo campeón. Marcó 21 goles en todas las competiciones, clave en el título nacional y en el camino a la final de la Liga de Campeones.
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Rooney justifica su convocatoria
En su podcast de la BBC tras la temporada 2025-26, pidieron a Rooney que eligiera al mejor jugador de la liga. A pesar de otros grandes rendimientos, el icono del United destacó la aportación del internacional sueco a los Gunners.
Rooney declaró: «Creo que Viktor Gyokeres. Granit Xhaka ha sido brillante con el Sunderland, pero Gyokeres le dio al Arsenal justo lo que necesitaba. Después de quedar segundos tres años seguidos, él aportó algo distinto y eso fue clave para que el Arsenal ganara la Premier League».
Un cambio táctico de Arteta
Rooney destaca que, más allá de las actuaciones individuales, Arteta ha cambiado su enfoque esta temporada. Tras tres subcampeonatos consecutivos ante el Manchester City, el técnico del Arsenal dejó de imitar el modelo táctico de Guardiola y optó por un estilo más sólido.
«Los campeones son campeones», añadió Rooney al hablar de la evolución del equipo del norte de Londres. «La verdad es que me ha gustado mucho cómo han jugado esta temporada. Todos quieren imitar a los equipos de Guardiola, pero Arteta lo intentó tres años y no ganó la liga. Modificó la política de fichajes y ahora tiene un equipo más corpulento y sólido, que no encaja goles».
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La búsqueda del doblete
La profundidad de la plantilla del Arsenal y su disciplina defensiva auguran un éxito duradero. Rooney lo resumió así: «Son sólidos, tienen jugadores que marcan desde cualquier posición y merecen ganar la Premier League».
Sin embargo, apenas tendrán tiempo para celebrar el título nacional, pues se preparan para una final histórica en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain el 30 de mayo, con la oportunidad de lograr un doblete sensacional.