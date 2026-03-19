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Wayne Rooney desata la polémica al calificar el Mundial de Sudáfrica 2010 como el «peor» de la historia tras el lamentable fracaso de Inglaterra en el torneo
Una crítica mordaz por parte de la leyenda del fútbol inglés
Rooney declaró durante la entrevista con The Overlap: «No hay peor Mundial que el de Sudáfrica de 2010. Ese torneo nunca pareció un Mundial». Sus comentarios han reavivado de inmediato los debates sobre el legado del evento y sobre si sus dificultades personales han empañado su juicio sobre el éxito general de la competición.
«Íbamos de camino a nuestro primer partido en Estados Unidos y el ambiente era completamente inusual», dijo Rooney en The Overlap.
«Estaba oscuro, no había aficionados por ningún lado y no se percibía la bienvenida habitual de los seguidores que uno espera antes de un partido», añadió. «Simplemente no parecía un Mundial en absoluto».
- AFP
Dificultades dentro y fuera del campo
La perspectiva de Rooney parece estar muy influida por una experiencia profesional desastrosa durante el verano de 2010. A pesar de llegar a Sudáfrica con una plantilla que muchos consideraban una de las mejores del fútbol mundial, la selección inglesa de Fabio Capello tuvo dificultades para encontrar el ritmo y la cohesión tanto en la fase de grupos como en las fases posteriores.
El propio Rooney no logró marcar ni un solo gol durante la competición y se convirtió, como es bien sabido, en el blanco de las críticas. Tras un decepcionante empate a 0-0 contra Argelia, fue grabado burlándose de los aficionados ingleses por abuchear al equipo, un momento que simbolizó la relación fracturada entre los jugadores y la afición en aquel momento.
Un torneo de legados contrapuestos
La campaña de los Tres Leones terminó finalmente en una humillación en los octavos de final, donde sufrieron una aplastante derrota por 4-1 ante Alemania. Para Rooney, la combinación de un mal rendimiento del equipo, su sequía goleadora y una atmósfera que percibía como desconectada ha dejado una impresión negativa duradera en su recuerdo del evento.
Sin embargo, su calificación de «la peor de la historia» contrasta radicalmente con la opinión oficial y la percepción pública de muchos observadores internacionales. El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, calificó la edición de 2010 como «la mejor Copa del Mundo de la historia», elogiando su organización y su importancia cultural como hito para el continente africano.
- AFP
La humillante eliminación de Inglaterra sigue siendo el tema central
En definitiva, los recuerdos de Rooney están claramente marcados por la forma en que Inglaterra acabó siendo eliminada del torneo. Tras una pésima fase de grupos, los Tres Leones fueron arrollados por la selección alemana en una derrota por 4-1 en octavos de final, un partido que también se recuerda por el gol fantasma de Frank Lampard que no fue concedido.
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