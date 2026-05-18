Las cifras respaldan a Rooney. Desde que llegó al Emirates, Madueke ha brillado y ayudado al equipo de Mikel Arteta a pelear por la Premier y llegar a la final de la Champions. En cambio, Gittens no ha justificado su fichaje: apenas marcó un gol en 27 partidos, lo que critica quien prefiere rendimiento probado antes que potencial.

Fichado por 52 millones de libras para sustituir a Madueke, el extremo solo ha marcado un gol en 27 partidos. Su bajo rendimiento alimenta las críticas de quienes creen que el club prioriza el potencial sobre los resultados, lo que deja a la plantilla desequilibrada y sin profundidad en el último tercio del campo.



