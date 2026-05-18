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Wayne Rooney cuestiona los fichajes «muy extraños» de Alejandro Garnacho y Jamie Gittens por parte del Chelsea
Rooney, desconcertado por la estrategia de fichajes del BlueCo
La directiva del Chelsea, bajo la propiedad de Todd Boehly y Behdad Eghbali, recibe constante escrutinio. Rooney atribuye el desequilibrio de la plantilla a sus actuales problemas en la liga. En su podcast de la BBC, la leyenda del Manchester United criticó el intercambio de extremos que benefició al Arsenal. «El Chelsea tendrá que vender jugadores: tiene una plantilla muy amplia y ha hecho fichajes extraños», afirmó. «Vender a Madueke al Arsenal y fichar a Gittens no lo entendí. Tampoco entendí el fichaje de Garnacho; han sido movimientos muy raros».
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La paradoja de Madueke y Gittens
Las cifras respaldan a Rooney. Desde que llegó al Emirates, Madueke ha brillado y ayudado al equipo de Mikel Arteta a pelear por la Premier y llegar a la final de la Champions. En cambio, Gittens no ha justificado su fichaje: apenas marcó un gol en 27 partidos, lo que critica quien prefiere rendimiento probado antes que potencial.
Fichado por 52 millones de libras para sustituir a Madueke, el extremo solo ha marcado un gol en 27 partidos. Su bajo rendimiento alimenta las críticas de quienes creen que el club prioriza el potencial sobre los resultados, lo que deja a la plantilla desequilibrada y sin profundidad en el último tercio del campo.
Garnacho pasa apuros tras su salida de Old Trafford
Rooney se mostró perplejo por el fichaje de Garnacho, procedente de su antiguo club. A pesar del revuelo que generó su traspaso al oeste de Londres, el internacional argentino ha tardado en adaptarse a la camiseta azul. El joven extremo no ha logrado replicar el brillo que mostró en Old Trafford, lo que ha suscitado dudas sobre su encaje en el proyecto del Chelsea.
Su fichaje de 40 millones de libras aún no rinde: solo ha marcado un gol en la Premier. Rooney insiste en que Chelsea debe deshacerse de lastres y fichar líderes veteranos. «Hay jugadores de los que deben deshacerse para incorporar más experiencia y ayudar a los jóvenes», añadió.
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Esperanzas para la era de Xabi Alonso
A pesar de sus críticas a la plantilla actual, Rooney se muestra optimista tras el nombramiento de Xabi Alonso como director técnico con un contrato de cuatro años. Se espera que este verano la directiva cumpla su petición de incorporar jugadores veteranos.
Rooney cree que, si Alonso tiene libertad para reformar el modelo de fichajes, el Chelsea podría volver a la cima del fútbol inglés. «Me gusta que se haya anunciado a Alonso como director deportivo y no como entrenador», añadió Rooney. «Tienen jugadores con mucho talento, así que, si aciertan con los fichajes este verano, creo que podrían estar ahí arriba luchando por el título. Los jugadores querrán jugar para él porque tiene carisma».