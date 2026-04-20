Wayne Rooney critica las celebraciones «excesivas» del Manchester City tras ganar al Arsenal y advierte que podrían «salirles caro»

El ambiente en Manchester alcanzó su cima con el pitido final, y jugadores y aficionados del City celebraron una posible victoria decisiva. En uno de los momentos más animados, Gianluigi Donnarumma se lanzó al público tras una actuación redentora.

Los aficionados exhibieron una pancarta que rezaba «Pánico en las calles de Londres» y un seguidor simuló beber de una botella de agua para burlarse del supuesto colapso del Arsenal. Los jugadores completaron una vuelta de honor que, según Rooney, podría motivar a los de Mikel Arteta en la recta final.