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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Wayne Rooney critica a Mikel Arteta y al Arsenal por «celebrar en exceso» su clasificación para la final de la Liga de Campeones, mientras Arsène Wenger lanza una advertencia

Arsenal
Liga de Campeones
W. Rooney
Atlético Madrid
A. Wenger
Premier League

Wayne Rooney criticó al Arsenal tras su victoria en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, acusando a Mikel Arteta y a sus jugadores de «celebrar en exceso» su pase a la final. Mientras los Gunners disfrutaban de una noche histórica en el Emirates, la leyenda del Manchester United no quedó impresionado por las exuberantes escenas en el norte de Londres.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Rooney lanza una pulla a los Gunners

    El martes por la noche el Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones por primera vez en 20 años. Un gol de Bukayo Saka bastó para vencer 1-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales y cerrar el global 2-1. El pitido final desató la locura: fuegos artificiales sobre Londres y Arteta celebrando con jugadores y afición.

    Sin embargo, Rooney, comentarista en Prime Video Sport, consideró las celebraciones prematuras: «Se merecen estar en esta posición, pero aún no lo han ganado», recordó el icono del Manchester United y de Inglaterra. «Las celebraciones me parecen excesivas. ¡Celebra cuando ganes!».

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  • Wright responde a los «vigilantes de las celebraciones»

    Los comentarios de Rooney no pasaron desapercibidos para los seguidores del Arsenal ni, al parecer, para el exicono de los Gunners, Ian Wright. Poco después del partido, Wright publicó un vídeo en X animando a la afición del Arsenal a ignorar a los críticos y a disfrutar al máximo del logro de haber llegado a una gran final europea.

    «Aficionados del Arsenal, disfrutad de esto», afirmó en el clip. «La policía de las celebraciones estará, ¡no os pillen! Disfrutad, el fútbol vive de momentos y este es enorme. Ojalá la final traiga otro. ¡Es un gran día!».



  • Wenger lanza una advertencia

    El exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, habló sobre el ambiente en el Emirates tras el partido. Reconoció que era normal celebrar, pero instó al equipo a centrarse ya en la final y en la lucha por la Premier.

    «Esta noche celebren, es normal, pero deben centrarse ya en la final y en el próximo partido», declaró Wenger en beIN Sports. «La celebración es merecida, pero ahora deben llegar a la final y ganarla».

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Nos espera una final histórica en Budapest

    El equipo de Arteta está a 90 minutos de la gloria europea, a la espera de conocer su rival en Budapest. Enfrentará al Bayern de Múnich o al París Saint-Germain, que tiene una ventaja de 5-4 antes de la vuelta el miércoles en el Allianz Arena. Para el Arsenal es su primera final de la Liga de Campeones desde la 2005-06, cuando cayó 2-1 ante el Barcelona en París.

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