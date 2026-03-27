«Vuskovic no es normal»: la revelación del HSV sorprende incluso a los compatriotas colombianos de Luis Díaz

Además de sus sólidas actuaciones en defensa, Vuskovic infunde temor en sus rivales sobre todo por su potencia en el juego aéreo, que también ha contribuido de manera decisiva a sus cinco goles en la Bundesliga. Contra Colombia, sin embargo, se armó de valor desde unos 25 metros y el balón acabó en la red tras un rebote.

«Fue pura suerte. Intenté disparar con la izquierda desde lejos, el balón entró y ayudó al equipo a ganar, y eso es lo más importante. Es una sensación fantástica marcar con la selección. Disfruto jugando con estos jugadores y entrenando con ellos cada día», declaró Vuskovic tras el partido, y recordó al exdelantero internacional Ivan Klasnic: «Quiero dedicarle este gol, ya que, por desgracia, lleva un tiempo en el hospital. No es un momento fácil para él». El exjugador del Werder Bremen ya se ha sometido a tres trasplantes de riñón y últimamente trabajaba como segundo entrenador en el club amateur Croatia Hamburg.

Vuskovic, por su parte, ha entrado en los libros de historia de Croacia como el segundo goleador más joven en un partido internacional; solo Luka Ivanusec era más joven que él en 2017, cuando tenía 19 años. Su irrupción esta temporada, por supuesto, tampoco pasa desapercibida para los gigantes europeos.