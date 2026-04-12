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Toni Kroos 2025Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

¡Vuelve Toni Kroos! El Real Madrid prepara su regreso como centrocampista en un papel que «cambiará el rumbo del juego»

Real Madrid
T. Kroos
Primera División

El Real Madrid prepara el regreso de Toni Kroos. El club quiere incorporarlo a su estructura deportiva. El centrocampista alemán se retiró en 2024, pero su vuelta en un papel directivo puede ser un «punto de inflexión» para el futuro del club.

  • Un vacío que Florentino Pérez quiere llenar

    Dos años después de su emotiva despedida, el club quiere que Kroos regrese a la estructura deportiva la próxima temporada. Según AS, la decisión ya se tomó en Valdebebas: el Madrid considera su presencia fundamental para el crecimiento institucional y deportivo. La excelente relación entre Kroos y el presidente Florentino Pérez, marcada siempre por el respeto mutuo, impulsa este regreso a su hogar. 

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    Una despedida legendaria en lo más alto

    La imagen de Kroos abandonando el Santiago Bernabéu entre lágrimas sigue grabada en la memoria de los aficionados madridistas. Sin embargo, su historia se cerró seis días después, cuando conquistó su sexta Liga de Campeones antes de retirarse. Se retiró en sus términos, con la elegancia que siempre mostró, sin alargar una carrera ya legendaria. Aunque Álvaro Arbeloa y el cuerpo técnico cuentan con una plantilla joven y talentosa, la presencia de Kroos se ve como el complemento ideal para asegurar la estabilidad del proyecto a largo plazo. Su regreso ofrecerá a la directiva una visión privilegiada del fútbol.

  • La academia y su vínculo con Madrid

    Aunque ya no pertenece al Real Madrid, Kroos sigue en Madrid. Con su familia adaptada a la vida madrileña, el alemán abrió una academia de fútbol en Boadilla del Monte. Este proyecto lo mantiene cerca del fútbol juvenil y lo ha llevado varias veces en las últimas semanas a Valdebebas. En esos encuentros, en los que sus equipos se miden a los juveniles blancos, Kroos muestra su sabiduría como «entrenador-formador».

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    Respeto unánime en todo el fútbol español

    El carisma y la profesionalidad de Kroos trascienden Madrid. Recientemente visitó Villarreal, donde entrenadores y directivos del club castellonense, actualmente tercero en LaLiga, lo recibieron con entusiasmo. Su prestigio internacional impulsa al Madrid a cerrar su regreso cuanto antes. Ya sea en el campo o en la dirección deportiva, su vuelta se presenta como el principal movimiento estratégico del club para la temporada 2026-27.

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