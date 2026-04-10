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¿Vuelve Riyad Mahrez a Europa? El exjugador del Manchester City negocia su salida del Al-Ahli
Negociaciones avanzadas con el Fenerbaçe
Medios turcos informaron el jueves que el Fenerbahçe negocia los detalles finales para fichar a Mahrez y llevarlo de Yeda a Estambul. Según la cadena A Spor, el club y el jugador conversan sobre sus condiciones personales para su incorporación a la Super Lig la próxima temporada.
La rapidez de las gestiones refleja la ambición del club estambulí por aprovechar el deseo del jugador de regresar a Europa. Todo indica que en los próximos días se definirá el futuro de una de las estrellas de la Liga Profesional Saudí.
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Último reto europeo
A sus 35 años, Mahrez, pieza clave en el esquema del entrenador Matthias Jaissle, valoraría regresar al continente donde alcanzó la fama mundial. Según el diario turco Sabah, el Fenerbaçe lo ve como el refuerzo ideal para sus bandas, pues considera que sus actuales opciones —Kerem Akturkoglu, Nene, Anthony Musaba y Oguz Aydın— no cumplen sus ambiciones a largo plazo.
Aunque su contrato con el Al-Raqi vence en 2027, podría seguir los pasos de N'Golo Kanté, quien pasó de Arabia Saudí a Turquía. Mahrez priorizaría regresar a una liga europea competitiva antes de retirarse.
Repercusiones en las ambiciones del Al-Ahli
Mahrez es pieza clave en el Al-Ahli, donde es titular en todas las competiciones. Su posible salida forzaría al club de Yeda a buscar un reemplazo en el mercado, pues su aportación ofensiva y liderazgo son fundamentales.
La aparición de estos rumores complica la preparación del club para el decisivo partido de la Liga de Campeones de la AFC Elite contra el Al-Duhail de Catar en el estadio Al-Inma. El capitán argelino debe mantener la concentración en el campo pese a la creciente especulación sobre su futuro.
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Un panorama en constante cambio
El Fenerbache quiere fichar a Mahrez para recuperar su prestigio nacional y continental. El club turco busca jugadores con experiencia en las ligas europeas top. Mahrez, con varios títulos de la Premier y una Champions, es visto como la “pieza que faltaba”.
Si se concreta, su regreso a Europa evidenciaría la tendencia de estrellas que vuelven a las ligas europeas tras una temporada en Oriente Medio.