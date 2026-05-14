¿Vuelve Manuel Neuer a la selección alemana? Julian Nagelsmann sugiere que el portero del Bayern de Múnich podría salir de su retiro para el Mundial

La vuelta de Neuer a la portería alemana dejó de ser un rumor para hacerse realidad. Según Sky Sport, el campeón del Mundial 2014 fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores que la DFB envió a la FIFA. Esa lista es obligatoria, pues solo pueden ser convocados los futbolistas que aparezcan en ella.

Neuer, con 124 partidos internacionales tras dejar la selección después de la Euro 2024, ha conversado con el técnico Nagelsmann sobre su regreso como titular en el torneo de Norteamérica.