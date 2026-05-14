AFP
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¿Vuelve Manuel Neuer a la selección alemana? Julian Nagelsmann sugiere que el portero del Bayern de Múnich podría salir de su retiro para el Mundial
¿Un regreso legendario?
La vuelta de Neuer a la portería alemana dejó de ser un rumor para hacerse realidad. Según Sky Sport, el campeón del Mundial 2014 fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores que la DFB envió a la FIFA. Esa lista es obligatoria, pues solo pueden ser convocados los futbolistas que aparezcan en ella.
Neuer, con 124 partidos internacionales tras dejar la selección después de la Euro 2024, ha conversado con el técnico Nagelsmann sobre su regreso como titular en el torneo de Norteamérica.
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Rendimiento en función de la edad
A sus 40 años, las destacadas actuaciones de Neuer con el Bayern esta temporada han silenciado a los escépticos y reabierto el debate sobre la jerarquía de porteros en Alemania. El presidente del Bayern, Herbert Hainer, lo destacó tras la final de la DFB-Pokal femenina: «A sus 40 años, Neuer sigue siendo un portero excelente y me alegra que pueda estar en el Mundial».
Hainer aclaró que la decisión final corresponde a Neuer y al seleccionador. Además, se espera que el portero renueve su contrato con el Bayern por una temporada más.
Se acerca la decisión definitiva sobre la convocatoria de Alemania
En los próximos días se decidirá si Neuer viaja al torneo. Nagelsmann anunciará la lista definitiva el 21 de mayo, plazo límite para aclarar la portería. Su presencia en la prelista de 55 jugadores sugiere un posible giro.
De confirmarse, sería uno de los regresos más destacados del fútbol alemán: tras 124 partidos y una década como referente, el legendario portero-líbero podría añadir un último capítulo a su carrera y optar a un segundo título mundial.
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¿Doble alegría para Neuer?
Neuer ha conquistado su decimotercer título de la Bundesliga esta temporada, reforzando su legado en el Bayern. El veterano portero llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones, donde cayó ante el París Saint-Germain, que ahora enfrentará al Arsenal en la final.
Podría ampliar su palmarés si el Bayern vence al Stuttgart en la final de la DFB-Pokal el 23 de mayo.