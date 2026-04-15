¿Vuelve José Mourinho a la Premier League? El exentrenador del Chelsea y del Manchester United es el principal candidato para fichar este verano

Según talkSPORT, a los propietarios saudíes del Newcastle les atrae nombrar a una figura de talla mundial para dirigir la próxima etapa del club. Aunque Eddie Howe cuenta con el apoyo de la directiva, la presión de las gradas ha crecido tras una racha de malos resultados. Además, se percibe que Howe podría marcharse si siente que ya no puede lograr más con la plantilla actual.

Los Magpies se preparan para un verano de cambios, con rumores de salidas de estrellas como Sandro Tonali, Tino Livramento y Anthony Gordon, quien interesa al Bayern de Múnich y al Arsenal. Si el club debe vender para fichar, algunos ven a un técnico de la talla de Mourinho como la pieza ideal para guiar la transición.