En el verano de 2021, Grealish se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico y en la primera estrella de la Premier League en completar un traspaso de nueve cifras al dejar el club de su infancia, el Aston Villa, y poner rumbo al Etihad Stadium por 100 millones de libras (135 millones de dólares).

Su segunda temporada con el Manchester City le dio la gloria del triplete, al convertirse en campeón de la Champions League, pero se consideraba que los métodos de Pep Guardiola estaban frenando su expresión creativa. Al final de la campaña 2024-25, Grealish había firmado solo 17 goles en 157 partidos.

Había empezado a perder peso en la rotación de Guardiola, el exigente técnico catalán, lo que llevó a que se autorizara una cesión al Everton. Un brillante inicio de su etapa en Merseyside le valió el premio al Jugador del Mes de la Premier League, pero una desafortunada lesión en el pie puso fin prematuramente a su temporada en enero, ya que una fractura por estrés requirió cirugía.

En ese momento se esfumaron los sueños mundialistas de un jugador que suma 39 internacionalidades absolutas, mientras que el Everton optó por no ejecutar una opción de compra de 50 millones de libras (67 millones de dólares), con la esperanza de que ese precio pudiera rebajarse durante las conversaciones veraniegas con el City. Por ahora no se ha cerrado ningún acuerdo.