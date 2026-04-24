En los partidos clave del Bayern, Konrad Laimer (28) y Josip Stanisic (26) son imprescindibles como laterales. Ni el técnico Vincent Kompany ni sus rivales pueden ignorarlos. Ambos destacan en defensa y aportan en ataque: Laimer lleva 13 puntos en todas las competiciones y Stanisic, diez.
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«Voy a responder a esta pregunta con total sinceridad»: Vincent Kompany revela un tema recurrente en el cuerpo técnico del FC Bayern
Sin embargo, Kompany debe decidir cada partido: ¿quién juega a la derecha y quién a la izquierda? Ambos pueden actuar en ambas bandas. En la primera vuelta, solía colocar a Laimer a la derecha y a Stanisic a la izquierda. Últimamente ha invertido los roles, como en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y el miércoles en la semifinal de la Copa DFB ante el Bayer Leverkusen.
«Responderé con total sinceridad», dijo Kompany en rueda de prensa el viernes. «Lo hablamos cada semana en el entrenamiento. No sabemos si Konrad o Stani rinden más a la izquierda o a la derecha. Si me preguntan quién juega mejor en cada banda, es casi imposible responder. Para nosotros, eso es un lujo».
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FC Bayern: Alphonso Davies quiere entrar en el once inicial
En el lateral izquierdo, Alphonso Davies, ya recuperado, busca más minutos. El canadiense de 25 años estuvo meses de baja por rotura de ligamentos cruzados. Tras volver en diciembre, volvió a parar por enfermedad y luego sufrió una rotura fibrilar en febrero. Desde abril está en forma y, según Kompany, «está recuperando poco a poco su nivel».
El domingo pasado fue titular contra el VfB Stuttgart y marcó un gol, y tanto en la vuelta contra el Real Madrid como ante el Leverkusen dejó buena impresión entrando desde el banquillo.