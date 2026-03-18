«Sinceramente, prefiero no entrar en más detalles. Todos en el club tienen derecho a opinar. Vosotros también dais vuestra opinión, así que nosotros también podemos hacerlo. Es algo totalmente normal», declaró el director deportivo del club alemán más laureado ante los micrófonos de DAZN, justo antes del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo.
Traducido por
«Vosotros también dais vuestra opinión»: Max Eberl arremete contra los detractores del FC Bayern de Múnich tras el debate sobre el árbitro
Sin embargo, al criticar la actuación del árbitro, el Bayern no pretendía en absoluto difamar a nadie. Más bien se trataba de mostrar que no estaban de acuerdo con la tarjeta amarilla mostrada a Luis Díaz.
«Ya nos perjudicaron contra el Leverkusen y, de nuevo, no podremos contar con un jugador en el próximo partido, a pesar de que la decisión fue errónea. Por eso lo hicimos así. Para respaldar a nuestro jugador. Eso también forma parte del juego. Decir: “No nos pareció correcto”», explicó Eberl, quien quiere zanjar definitivamente el asunto: «Se presentó una reclamación y se rechazó la apelación. Ahora hay que seguir adelante».
Sin embargo, el director deportivo del Bayern no entiende por qué, a raíz de ello, se han alzado tantas voces para criticar a los directivos del FCB por sus declaraciones. «Se está exagerando mucho y se está comentando de nuevo en tres periódicos».
- Getty Images
Se desestima el recurso del Bayern contra la sanción impuesta a Luis Díaz
«Mis otros colegas también hacen lo mismo», prosigue Eberl. «Cuántas veces han dicho ya que hay que eliminar el VAR. Pero eso solo se menciona de pasada, mientras que en el Bayern se le da vueltas durante tres días porque todos quieren destacar con ello».
En el partido mencionado en Leverkusen, al Bayern le anularon dos goles por mano dentro del área; además, Díaz recibió una tarjeta amarilla-roja en los últimos minutos tras una supuesta simulación.
El árbitro Dingert admitió posteriormente que su decisión de expulsar al colombiano había sido excesiva tras ver las imágenes. «Si veo las imágenes, ya no lo volvería a pitar así», explicó. No obstante, el Tribunal Deportivo de la DFB desestimó un recurso del equipo muniqués contra la sanción de Díaz.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 21 de marzo
15:30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)