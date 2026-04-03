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¿Volverá la estrella de la selección estadounidense Chris Richards a un club de la talla del Bayern de Múnich? El defensa del Crystal Palace es objeto de especulaciones sobre su futuro ante la incertidumbre sobre su contrato
¿Cuántos partidos jugó Richards con el Bayern de Múnich?
Richards, natural de Alabama, se incorporó al Bayern en 2018, en un traspaso inicial en calidad de cedido al Allianz Arena. Posteriormente se acordó su traspaso definitivo, lo que permitió al cotizado defensa central disputar 10 partidos con el gigante alemán.
Tras un par de etapas en el Hoffenheim, que le permitieron adquirir una experiencia inestimable, Richards fue fichado por el Palace por 12 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) en el verano de 2022. Tuvo un comienzo lento en su etapa en el fútbol inglés.
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Fútbol europeo y el Mundial en casa: la cotización de Richards se dispara
Por fin llegó su oportunidad de jugar con regularidad, y Roy Hodgson decidió alinear a Richards en una posición poco habitual para él, la de mediocampista defensivo. La línea defensiva de tres hombres desplegada por Oliver Glasner le brindó al jugador de 26 años la oportunidad de brillar en su posición más natural.
Se ha proclamado ganador de la FA Cup y del Community Shield, al tiempo que vuelve a brillar en la competición europea —tras haber jugado anteriormente en la Liga de Campeones— mientras el Palace persigue la gloria en la Conference League.
El valor de Richards está por las nubes, de cara al Mundial que se celebrará en casa en 2026, y muchos apuestan por que fiche por otro club de élite, mientras el Palace se enfrenta a decisiones de traspaso cada vez más difíciles. El club está ansioso por renovar su contrato en el sur de Londres, que vence el próximo verano.
¿Está destinado Richards, la estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, a jugar en otro gran club?
Al ser preguntado sobre si Richards puede volver a subir peldaños y demostrar que su fichaje por el Bayern no fue una casualidad, Morrison —en declaraciones a GOAL a través de Freebets.com, la página de ofertas de apuestas para el Mundial— afirmó: «Sí, sin duda puede. Él y la defensa de tres han estado excepcionales desde que Marc Guehi se fue al Manchester City. Chris Richards, en particular, ha evolucionado y mejorado muchísimo.
«Cuando llegó al Palace no era titular y uno se preguntaba: ¿podrá dar el salto al siguiente nivel? Y creo que lo ha superado con creces. Está sensacional: ha estado brillante, se entrega al máximo y se siente cómodo con el balón. Esa era la gran duda que tenía: ¿sabe manejar bien el balón? Y la respuesta es sí, muy bien.
«Creo que también fue el Jugador del Año de Estados Unidos. Y este verano vivirá un gran Mundial con la selección estadounidense en su país natal. Así que sí, grandes cosas le esperan a Chris Richards. Creo que ha estado excepcional y, en el caso del Crystal Palace, hay que atarlo con un contrato largo porque no se quiere perder a jugadores así en este momento».
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El Palace está deseando llegar a un acuerdo para renovar el contrato de Richards
Richards fue nombrado Jugador del Año de la Federación Estadounidense de Fútbol en 2025. En declaraciones a GOAL antes del inicio de la presente temporada, cuando se le preguntó por el papel que había desempeñado el entrenador de los Eagles, Paddy McCarthy, en su desarrollo, respondió: «Me preguntó: "¿Qué quieres hacer?". Me dijo: "¿Quieres ser capitán de tu selección? ¿Quieres jugar en el Mundial o solo quieres ser un jugador más en la plantilla?». No, yo quiero más. Pero él me dijo que tenía que demostrarlo.
«Creía plenamente en mí. “¿Solo quieres ser un jugador que sale cada pocos partidos, o quieres ser capitán?”. Yo quería ser capitán, y él me dijo: “Pues demuéstramelo”. Me dolió, pero era algo que tenía que aprender. Me alegro de haber tenido esa conversación porque no creo que estuviera donde estoy ahora si no la hubiéramos tenido. No sé dónde estaría ahora mismo».
Lo que es ahora es una pieza clave en las bien engrasadas máquinas del Crystal Palace y la selección estadounidense. Su valor para ambas causas está siendo reconocido, lo que le permite asumir papeles destacados tanto en el club como en la selección.
Se lleva tiempo rumoreando que hay negociaciones de contrato previstas en Selhurst Park, pero no ha habido ninguna confirmación oficial de que se haya llegado a un acuerdo. Esto preocupará a los aficionados del Palace, ya que Richards se prepara para aparecer en los escaparates más destacados este verano, cuando se abra otra ventana de fichajes.