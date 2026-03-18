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¿Volverá Jadon Sancho a la Bundesliga de forma sensacional? Se rumorea que el Borussia Dortmund podría dar un golpe de efecto para volver a fichar al exjugador
El Dortmund planea un tercer reencuentro
El Dortmund tiene previsto volver a fichar a Sancho este verano, cuando quede libre. El extremo de 26 años, cedido en el Aston Villa, está dando por concluida su etapa en el United. Sancho, que en 2021 protagonizó un sonado traspaso de 73 millones de libras (85 millones de euros/97 millones de dólares) al Old Trafford, ha tenido dificultades para recuperar su nivel como uno de los delanteros más temidos de Europa. Su tercera etapa en el Signal Iduna Park seguiría a su gran despegue entre 2017 y 2021 y a una breve y productiva vuelta en calidad de cedido en la segunda mitad de la temporada 2023-24. La directiva del Dortmund cree que puede ayudar al internacional inglés a recuperar su mejor nivel.
Kehl lidera la promoción interna
Según un informe de The Times, el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, se ha convertido en el principal impulsor del regreso de Sancho. Aunque el entrenador Niko Kovac había dejado de lado inicialmente el uso de extremos tradicionales, al parecer ha dado su visto bueno a la operación tras un cambio en su filosofía táctica. A nivel interno, el club considera el fichaje como una apuesta de alto rendimiento; sin embargo, las condiciones económicas suponen un obstáculo importante. Sancho gana actualmente unos 15 millones de libras al año en Manchester, una cifra que el Dortmund no puede igualar. Para facilitar el fichaje, el club ha decidido dejar que expiren los contratos de varios jugadores veteranos, liberando así casi 21 millones de libras del presupuesto salarial anual.
De «sueño» a «chivo expiatorio»
La trayectoria de Sancho desde su salida en 2021 ha estado plagada de dificultades, pasando de lo que él mismo describió como «un sueño hecho realidad» en el United a un enfrentamiento público con el entrenador Erik ten Hag. El técnico holandés dejó fuera del equipo a Sancho en 2023, alegando su rendimiento en los entrenamientos, lo que llevó al extremo a afirmar que lo estaban convirtiendo en «chivo expiatorio» en una publicación ya eliminada de las redes sociales. Sus posteriores fichajes no le han proporcionado un hogar definitivo; el Chelsea llegó incluso a activar una cláusula de rescisión de 5 millones de libras para evitar la obligación de compra tras su cesión. Con 53 goles en 158 partidos a lo largo de sus anteriores etapas en Alemania, el regreso a la región de Renania del Norte-Westfalia representa su mejor oportunidad de encontrar estabilidad.
La recuperación depende de los salarios
El éxito de este traspaso depende totalmente de la disposición de Sancho a aceptar una importante reducción salarial para sumarse a los esfuerzos de reconstrucción del Dortmund. Aunque el interés de la Premier League ha disminuido tras una racha de solo 14 goles en 121 partidos de liga a lo largo de cinco temporadas, el BVB ofrece el aliciente de jugar la Liga de Campeones y una plaza de titular garantizada. Sancho debe superar las últimas semanas de su cesión en Villa Park antes de tomar una decisión que marcará su carrera en junio. Conseguir a Sancho en una transferencia gratuita sería un gran golpe maestro para el Dortmund, ya que podría reunirlo con una plantilla que busca disputar el dominio nacional la próxima temporada.
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