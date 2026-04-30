Al campeón turco le parece demasiado alta la cláusula de compra. Según Ali Naci Kücük, el Galatasaray solo quiere pagar entre cuatro y cinco millones de euros por el traspaso definitivo de Boey al Múnich. Sin embargo, la opción de compra fijada en el contrato de cesión a principios de febrero ronda los 15 millones de euros, una cifra demasiado elevada para el Galatasaray, que ya ha pagado 500 000 euros por la cesión del lateral derecho.

Si no la ejerce, el lateral regresará al Bayern, donde tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, el Bayern ya no cuenta con el lateral de 25 años, fichado en 2024 del propio Galatasaray por 30 millones. Si finalmente Boey regresa a Múnich, el club alemán deberá buscarle otro destino. A mediados de abril, el diario Bild aseguraba que los turcos sí ejercitarían la opción, versión que contradice la de Ali Naci Kücük.



