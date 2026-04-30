Según el periodista turco Ali Naci Kücük, el Galatasaray no planea ejercer la opción de compra de Boey, quien permanece cedido por el FC Barcelona hasta final de temporada.
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¿Volverá finalmente un jugador que estaba en venta? Al parecer, el FC Bayern de Múnich recibe malas noticias sobre su cesión
Al campeón turco le parece demasiado alta la cláusula de compra. Según Ali Naci Kücük, el Galatasaray solo quiere pagar entre cuatro y cinco millones de euros por el traspaso definitivo de Boey al Múnich. Sin embargo, la opción de compra fijada en el contrato de cesión a principios de febrero ronda los 15 millones de euros, una cifra demasiado elevada para el Galatasaray, que ya ha pagado 500 000 euros por la cesión del lateral derecho.
Si no la ejerce, el lateral regresará al Bayern, donde tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, el Bayern ya no cuenta con el lateral de 25 años, fichado en 2024 del propio Galatasaray por 30 millones. Si finalmente Boey regresa a Múnich, el club alemán deberá buscarle otro destino. A mediados de abril, el diario Bild aseguraba que los turcos sí ejercitarían la opción, versión que contradice la de Ali Naci Kücük.
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Sacha Boey, habitualmente suplente en el Bayern, buscó recuperar protagonismo en el Galatasaray.
Boey nunca se consolidó en el Bayern Múnich y a menudo decepcionaba.
Cedido de nuevo a su antiguo club, donde se dio a conocer, buscó relanzar su carrera. En los últimos tres meses ha sido titular varias veces, pero en los choques clave el técnico Okan Buruk ha preferido a Roland Sallai o Wilfried Singo en el lateral derecho.
Solo fue titular en uno de los cuatro duelos de eliminatoria de la Liga de Campeones: contra la Juventus en la repesca y ante el Liverpool en octavos. Se quedó fuera los 90 minutos en los partidos clave de liga ante el Trabzonspor (1-2) a principios de abril y, más recientemente, en el derbi contra el F. C. Barcelona (3-0). También observó desde el banquillo el 1-0 ante el Besiktas a principios de marzo y entró en los últimos 20 minutos.
Sacha Boey: sus estadísticas desde su regreso al Galatasaray
Intervenciones
15
Once inicial
8
Goles
2
Asistencias
0