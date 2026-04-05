«Volverá a marcar»: a la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic le dicen que su sequía goleadora es «normal», mientras que un compañero del AC Milan confía en que el delantero estadounidense rompa su racha de 14 partidos sin marcar, tanto con el club como con la selección

Ruben Loftus-Cheek ha salido en defensa de su compañero de toda la vida, Pulisic, ahora que el internacional estadounidense atraviesa una mala racha. Los dos jugadores, que ya compartieron vestuario en el Chelsea antes de reunirse de nuevo en San Siro, han sido pilares fundamentales del ataque rossonero durante el último año.

En declaraciones a Sportmediaset, Loftus-Cheek insistió en que el actual bajón de Pulisic no es más que una fase temporal por la que pasan todos los grandes jugadores. «Es normal pasar por momentos difíciles de vez en cuando, estoy seguro de que volverá a marcar. Y, en cualquier caso, trabaja duro por el equipo, vuelve atrás para defender; incluso sin goles, nos aporta mucho», explicó el centrocampista inglés.







