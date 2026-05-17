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Vitor Pereira alimenta el optimismo sobre el fichaje de Elliot Anderson por Manchester United o Manchester City, tras admitir que «todo puede pasar» en el mercado de verano
Pereira deja la puerta abierta a una salida en verano
Tras la ajustada derrota 3-2 en Old Trafford, se preguntó a Pereira si temía perder al talentoso centrocampista, quien podría fichar por un grande de la Premier. Aunque Forest quiere conservar a todo el plantel, el técnico portugués admitió que la decisión final podría escapársele cuando abra el mercado.
«No tengo las respuestas. El mercado es el mercado y todo puede pasar», declaró Pereira a los periodistas. «Lo que puedo decirles es que el club quiere que siga jugando con nosotros, eso es seguro. El club quiere retener a casi todos los jugadores porque este es un grupo muy bueno, con calidad y carácter, y tenemos una base muy sólida para la próxima temporada».
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Alerta máxima en Manchester United y Manchester City
La actuación de Anderson ante los Red Devils fue decisiva: el centrocampista asistió a Morato y a Morgan Gibbs-White. Su habilidad para manejar el juego en espacios reducidos ha llevado al United a considerarlo objetivo prioritario para el mercado de verano, mientras que el Manchester City también sigue su evolución desde hace meses.
El Forest habría fijado un precio de 100 millones de libras para ahuyentar a los pretendientes del exjugador del Newcastle.
Pereira admite la incertidumbre del mercado, así que ambos clubes podrían intentar poner a prueba la firmeza del Forest en pretemporada.
Grandes elogios para el «mejor» talento del Forest
Pereira, cauteloso ante los rumores de traspaso, elogió el talento natural de Anderson. El técnico cree que el internacional inglés puede llegar a la cima del fútbol europeo si perfecciona su disciplina posicional.
«Tiene el talento para ser uno de los mejores», añadió Pereira. «Cada vez que marque más goles, podrá arriesgar un poco más en el último tercio, porque tiene un gran disparo. Con total libertad puede hacerlo todo, pero en nuestro sistema, con dos centrocampistas, debe mantener la posición cuando los demás la pierden. Aun así, tiene mucho talento y, siendo joven, llegará lejos».
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El drama de Old Trafford y los elogios a Gibbs-White
El partido contra el United se vio empañado por una controvertida decisión al convalidar el gol de Matheus Cunha. A pesar de la frustración por el resultado, el entrenador del Forest elogió a Morgan Gibbs-White, quien jugó con dolor y una máscara tras una reciente lesión en la cabeza.
«En un partido abierto, Anderson y Gibbs-White son muy peligrosos», explicó. «No se puede dar mucho espacio a Elliot, porque puede decidir con una asistencia o un disparo. Morgan, pese a la máscara, mostró su calidad y marcó un gol precioso; podría haber hecho más y estoy muy orgulloso de mis jugadores».