«Visión poco clara»: la Asociación de Aficionados del Chelsea critica el «incoherente» sistema de gestión de BlueCo en una carta abierta

La Asociación de Aficionados del Chelsea (CST) ha expresado su preocupación por la gestión del club bajo el grupo BlueCo, liderado por el empresario estadounidense Todd Boehly. En una carta abierta publicada el jueves, la CST denunció la desconexión entre la directiva y la afición, y criticó aspectos como el precio de las entradas y la falta de comunicación transparente. El grupo cuestionó por qué los aficionados deberían seguir confiando «en una estrategia que ha supuesto una perturbación y un gasto extraordinarios».

La misiva anuncia protestas en Stamford Bridge antes del partido del sábado contra el Manchester United, pues los aficionados consideran que la identidad del club se sacrifica por un modelo experimental que no aporta estabilidad ni éxito.



