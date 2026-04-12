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Virgil van Dijk no está preocupado por el humilde Rio Ngumoha, pese a las peticiones para que el joven del Liverpool sea titular contra el PSG
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El surgimiento de un nuevo récord en Anfield
Ngumoha, con 17 años y 225 días, marcó ante el Fulham y se convirtió en el goleador más joven del Liverpool en la Premier League en Anfield, superando el récord de Raheem Sterling.
Su certero remate abrió el marcador en la victoria por 2-0 que dio un respiro al entrenador Arne Slot. Después de perder contra el Manchester City en la FA Cup y ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, el brillante partido de Ngumoha en la Premier League ilusiona de cara al encuentro más importante de la temporada para el Liverpool.
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Van Dijk apoya al joven prodigio
Tras perder 2-0 ante el PSG en la ida de cuartos de la Champions, los aficionados piden que Ngumoha sea titular. Virgil van Dijk confía en que la presión no le afecte y destaca su mentalidad y ética de trabajo esta temporada.
Sobre su posible titularidad el martes en Anfield, Van Dijk añadió: «Lo afrontaría con calma. Es un chico humilde, trabaja duro y escucha. Quiere mejorar cada día. Tiene grandes sueños y, con la ayuda de su entorno, mantendrá los pies en la tierra».
Superando el índice de referencia de la libra esterlina
Ngumoha ya sorprendió al convertirse en el goleador más joven del Liverpool al marcar contra el Newcastle con solo 16 años. Su último gol ante el Fulham aumenta aún más las expectativas sobre su futuro como delantero.
Van Dijk cree que estos elogios deben impulsarlo y afirma: «Le ha quitado el récord a Raheem, lo cual es muy bueno para él y debería motivarle y empujarle aún más. No hay que dar nada por sentado y él lo sabe. Debe seguir adelante. El entrenador elegirá el equipo y el plan para el martes. Seamos titulares o no, todos debemos sentirnos parte de algo especial. Eso necesitamos para vencer al PSG».
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Llenar el vacío dejado por las leyendas que se marchan
El ascenso de Ngumoha llega en un momento clave, con las próximas salidas de Mohamed Salah y Andy Robertson. Ambos veteranos recibieron una emotiva ovación ante el Fulham tras anunciar su partida al final de la temporada, lo que dejará un gran vacío de liderazgo y talento en la plantilla.