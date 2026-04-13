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Virgil van Dijk exige «algo especial» al Liverpool y se muestra pesimista sobre la remontada ante el PSG en la Liga de Campeones
Una valoración sincera del reto de Anfield
El Liverpool necesita un milagro: recibe al PSG en Anfield el martes con dos goles de desventaja. Tras perder por dos goles en la ida, Van Dijk admite que repetir esa actuación supondría la eliminación.
«Necesitamos algo muy especial; de lo contrario, no tendremos ninguna oportunidad. Si jugamos como en París, no tendremos ninguna oportunidad», afirmó.
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Apoyándonos en el ambiente de Anfield
Pese al escepticismo sobre su forma actual, el capitán confía en que la afición sea el motor de otra noche europea inolvidable. Reconoce que deben mejorar y pide a los seguidores que impulsen la remontada, consciente de lo intimidante que resulta Anfield para los rivales.
«Los aficionados serán clave junto con nuestro juego», añadió el defensa. «He tenido la suerte de vivir esas noches en las que la conexión con la grada es increíble. El martes debemos trazar un buen plan y luchar más de 90 minutos. Tengo ganas de que llegue. Es un privilegio estar en cuartos, sea como sea. No debemos darlo por sentado. Somos el Liverpool y debemos hacer que sea una noche memorable».
Las protestas por las entradas generan tensiones en Anfield
Van Dijk apeló a la afición tras las protestas por el aumento de los precios de las entradas. El ambiente en Anfield está tenso: el sábado, durante la victoria contra el Fulham, hubo menos banderas y pancartas en la grada Kop, y los seguidores boicotearon los puestos de comida y bebida.
El capitán admitió la tensión entre la afición y la directiva y respaldó el derecho a protestar: «Los aficionados son el corazón y el alma del club; si quieren manifestarse, es su derecho. Espero que lleguen a un acuerdo, aunque eso supera mi papel como capitán. Para mí, nuestros aficionados son el club y siempre lo han sido, antes y después de mí. Es importante que esto se resuelva porque no beneficia a nadie».
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Ronda decisiva para la clasificación europea
Más allá del duelo contra el PSG en la Liga de Campeones, el Liverpool tiene por delante seis partidos clave para asegurar un puesto entre los cinco primeros de la Premier League. Con 52 puntos y en quinta posición, los ‘reds’ visitarán a Everton, Manchester United y Aston Villa, y recibirán a Crystal Palace, Chelsea y Brentford.