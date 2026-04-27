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Virgil van Dijk confía en que Mohamed Salah, conocido por recuperarse pronto, no haya jugado su último partido con el Liverpool tras lesionarse contra el Crystal Palace
Van Dijk sigue confiando en ser una leyenda de Anfield.
El capitán del Liverpool no cree que Salah haya jugado su último partido con el club. El delantero se lesionó el isquiotibial en la victoria 3-1 sobre el Crystal Palace, y los aficionados temen que su etapa en la Premier League haya terminado antes de su salida confirmada este verano.
A pesar de verle cojear al salir, Van Dijk confía en que la rápida recuperación del jugador de 33 años le permita reaparecer en los últimos partidos en casa. «Espero que sí», respondió el defensa al ser preguntado sobre su regreso. «Primero habrá un informe médico que determinará el problema. Sé que está haciendo todo lo posible para volver cuanto antes».
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Una emotiva despedida del rey egipcio
La lesión llega en el peor momento: al Liverpool solo le quedan cuatro partidos. Con la marcha de Salah prevista para junio, la posibilidad de que se pierda la despedida en el estadio pesa mucho en la plantilla. Van Dijk admitió que su compañero estaba preocupado al salir lesionado el sábado.
«Si te lesionas en esta fase de la temporada, sobre todo con solo dos partidos en casa por jugar, te invaden muchos sentimientos al salir del campo», explicó Van Dijk. «Ahora debe hacerse pruebas; ojalá vuelva pronto, pero no sé si será la próxima semana. Es una incógnita».
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Despedida garantizada, sea cual sea su forma física.
El legado de Salah en Anfield ya está grabado en piedra: con 257 goles en 440 partidos, es el tercer máximo goleador de la historia del club. Van Dijk asegura que la afición rendirá al tres veces Jugador del Año de la PFA el homenaje que se merece por sus nueve años repletos de títulos, independientemente de si supera sus problemas físicos.
«De todas formas tendrá su despedida», añadió Van Dijk. «No creo que eso sea lo importante ahora, no debemos adelantarnos. Conociendo a Mo, sé que se recupera rápido con la ayuda adecuada, así que ya veremos».
Los Reds buscan asegurarse una plaza en la Liga de Campeones
Más allá de la preocupación por Salah, la victoria del Liverpool sobre el Palace fue un paso clave hacia la Liga de Campeones. El triunfo colocó a los Reds cuartos en la Premier, justo detrás del Manchester United por diferencia de goles, aunque el rival aún tiene un partido menos. Pese a la posible ausencia de Salah, el capitán elogió a quienes asumieron la responsabilidad, especialmente a Alexander Isak, quien por fin marcó su primer gol en Anfield.
«Es importante que Alex marque goles como delantero y fue un gran gol», dijo Van Dijk. «Por lo que he visto de él, todos sabemos, vemos y experimentamos como compañeros de equipo lo excepcional que es. Se trata de jugar partidos, de ganar confianza, pero, obviamente, marcar goles como delantero: ese es el principal motor para él. No estoy preocupado en absoluto; queremos más de él y eso es lo que debe seguir haciendo: mantenerse en forma y ser importante para el club».