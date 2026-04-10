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Virgil van Dijk admite que la temporada del Liverpool ha sido «inaceptable», pero se niega a perder la esperanza de remontar en la Liga de Campeones contra el PSG
El Liverpool afronta una tarea titánica tras la derrota en el partido de ida.
El Liverpool cayó 2-0 ante el París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Liga de Campeones y ahora debe remontar en Anfield. A pesar de la derrota, Virgil van Dijk cree que la eliminatoria aún es posible. El capitán recordó la remontada ante el Barcelona en 2019 como ejemplo de lo que Anfield puede lograr.
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Van Dijk se inspira en la famosa remontada del Barça
En aquella ocasión, el Liverpool remontó un 3-0 en contra para vencer al Barcelona por 4-0 y acabó alzando el trofeo de la Liga de Campeones. Van Dijk cree que podría repetirse un escenario similar, aunque las expectativas fuera del club sigan siendo bajas. Comparó el reto actual con aquella victoria inolvidable, cuando el equipo de Jürgen Klopp desafió todos los pronósticos para llegar a la final de la Liga de Campeones.
«Entonces nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa, con uno de los mejores jugadores de la historia, y nosotros teníamos lesionados», recordó el defensa holandés, según cita The Guardian. «Ahora jugamos contra el mejor equipo de Europa, los actuales campeones, así que la situación es parecida: sobre el papel, nadie nos da oportunidad.
«Todo empieza por la confianza en uno mismo, por la que nos transmite el entrenador, el plan de juego adecuado y la intensidad desde el primer hasta el último segundo. Debemos mostrar deseo y lucha; eso es lo mínimo que debe hacer un jugador del Liverpool».
El capitán admite que la irregularidad ha marcado la temporada del Liverpool.
Van Dijk mantiene la fe en una remontada, pero critica la temporada del Liverpool. Los Reds han sufrido 17 derrotas, cifra que el defensa califica de inaceptable para un club de su talla.
«Es inaceptable», afirmó. «Es la cruda realidad y por eso es tan decepcionante. Todo llega a su fin, incluida mi etapa aquí. Ahora somos irregulares y perdemos demasiados partidos. Tenemos momentos buenos, pero no mantenemos la regularidad».
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Anfield se prepara para el decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones
El Liverpool busca remontar el 2-0 ante el PSG en Anfield, en la vuelta de cuartos de la Champions. Los Reds confían en su afición para repetir antiguos milagros europeos. Antes, el equipo de Slot visitará al Fulham en la Premier este sábado.