La tensión entre Vinicius y Maffeo no es nada nuevo, pero las cosas tomaron un cariz personal en el Son Moix durante la frustrante tarde del Real Madrid. A los pocos minutos de saltar al campo, el extremo brasileño se vio envuelto en un enfrentamiento con su némesis tras una controvertida decisión sobre un saque de puerta. La tensión se intensificó rápidamente cuando Vinicius hizo gala de su talento al hacerle un túnel al defensa, lo que provocó una reacción inmediata en las gradas.

Maffeo, que nunca rehúye una confrontación, respondió a la brillantez de la estrella del Real Madrid con una supuesta broma del «balón de playa» para ridiculizar a Vinicius. Este insulto concreto hace referencia a la decepción del brasileño por el Balón de Oro, un tema que sigue siendo delicado en el vestuario del Real Madrid después de que el club boicoteara de forma sonada la ceremonia de entrega de premios en París.