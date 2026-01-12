Getty/GOAL
Vinícius Júnior iguala récord histórico del Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Ferenc Puskás en otra gran final
Vinícius anotó un espectacular gol en solitario, aunque no pudo evitar la derrota del Real Madrid ante el Barcelona en la Supercopa
El Real Madrid buscó a Vinícius para generar inspiración en su último enfrentamiento con el eterno rival, el Barcelona. Kylian Mbappé regresaba tras una lesión, pero solo estaba lo suficientemente recuperado para ocupar un lugar en el banquillo.
Se necesitaba que alguien con la icónica camiseta blanca diera un paso adelante y creara momentos de brillantez en tres cuartos de campo. Vinícius respondió con creces, anotando un impresionante gol en solitario en tiempo de descuento de la primera mitad.
Recogió el balón en la banda izquierda, se abrió paso con un túnel sobre Jules Koundé y superó a Pau Cubarsi. Con la portería frente a él, disparó con precisión al ángulo inferior, inalcanzable para Joan García.
Ese tanto devolvió el empate al Real Madrid antes del descanso, con Gonzalo García asegurando la igualdad tras el gol de Robert Lewandowski que había adelantado al Barça. Sin embargo, Raphinha rompió el empate más tarde, marcando el gol de la victoria en un emocionante 3-2 a falta de 17 minutos.
Vinícius iguala el récord de goles en finales que compartían Cristiano Ronaldo y Benzema
Vinícius, subcampeón en la última final, sigue demostrando ser un jugador de grandes citas. Con 16 aportes de gol en finales del Real Madrid, iguala a Ronaldo, Benzema y Puskas.
El brasileño abrió su racha con el gol decisivo en la final de la Champions 2021-22 contra el Liverpool y no ha dejado de brillar desde entonces.
Con solo 25 años, Vinícius ya ha participado en 15 finales destacadas con el club y ha conquistado dos Champions, la Copa del Rey, tres Supercopas de España, la Supercopa de la UEFA, dos Mundiales de Clubes y la Copa Intercontinental.
Racha rota: Vinícius pone fin a 16 partidos sin gol y vuelve a brillar para el Real Madrid
Antes de enfrentarse al Barcelona en Arabia Saudita, Vinícius acumulaba 16 partidos sin marcar, desde el partido de LaLiga contra el Villarreal el 4 de octubre de 2025. Sin embargo, volvió a brillar con un gol espectacular.
El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, elogió al extremo brasileño: “Tuvo un gran partido. Muy peligroso. El gol fue excepcional y generó mucho daño por la izquierda. El equipo mostró carácter, pero no se nos dio esta noche.”
El momento de su sustitución en los minutos finales sorprendió a algunos, con el Real todavía buscando un empate tardío. Alonso defendió su decisión: “Vinícius estuvo muy bien hasta los últimos minutos. Pidió salir por fatiga; hacía mucha humedad. Fue una amenaza constante, el gol fue espectacular y causó muchos problemas por su lado.”
Comparación de goles: Vinícius vs. Cristiano Ronaldo en el Real Madrid
Vinícius ha elevado su cuenta de goles con el Real Madrid a 112 en 350 apariciones. Aunque ha superado la barrera de los 20 goles en cada una de las últimas cuatro temporadas, esta campaña ha tenido altibajos en su rendimiento. El club espera que su versión más letal aún esté por llegar mientras siguen persiguiendo títulos tanto en España como en competiciones internacionales.
Actualmente, luce la icónica camiseta número 7, anteriormente portado por Cristiano Ronaldo, quien anotó 450 goles en 438 partidos con los Blancos, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club.
El Real regresará a la acción el miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, manteniéndose a cuatro puntos del Barcelona en otra apasionante lucha por el título de LaLiga.
