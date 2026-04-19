Vinicius Jr. recibe una valoración sincera que lo sitúa «muy lejos de Neymar, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo», y se le dice que «le falta algo»

Aunque el extremo ha sido clave en los últimos éxitos del Madrid, Miranda asegura que aún hay una gran diferencia entre el actual ‘7’ y los iconos que dominaron el fútbol más de una década. En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Mario Suárez, dejó claro que el jugador de 24 años aún no alcanza el nivel de sus ídolos: «Para mí, Vinicius tiene mucha calidad, pero aún está lejos de Neymar, Messi y Cristiano», afirmó, recordando que la habilidad técnica no basta para igualar el legado de ese legendario trío.