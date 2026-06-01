Vinicius Jr. explicó qué se necesita para que se apruebe su traspaso al Real Madrid, en medio de rumores por el retraso en su renovación

En una entrevista con El País, Florentino Pérez dejó claro que el Real Madrid no pondrá trabas a Vinicius Jr. si decide marcharse. Las negociaciones de su renovación avanzan lentas, lo que añade incertidumbre sobre el futuro del jugador, clave en los últimos éxitos del club.

Al respecto, Pérez declaró: «Hay tiempo para renovar. Me encantaría que se quedara para siempre; está muy identificado con el club. Solo no gusta a quienes no son madridistas. Si prefiere marcharse, será libre de hacerlo. No voy a obligarle a nada. El dinero no será el factor más importante; nunca lo ha sido».